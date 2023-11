Spis treści: 01 Fryzjer przed świętami? Umówienie terminu graniczy z cudem

Fryzjer przed świętami? Umówienie terminu graniczy z cudem

Święta to wyjątkowy czas, w którym często spotykamy się z bliskimi, których dawno nie widzieliśmy. Zazwyczaj chcemy dobrze się zaprezentować przed rodziną. Okres około świąteczny to dla wielu kobiet idealny moment, aby odświeżyć nieco włosy lub całkowicie dać ponieść się fantazji. Okazuje się jednak, że może to nie być takie proste dla osób, które nie zaplanują tego z wyprzedzeniem. Swoimi doświadczeniami podzieliły się nasze czytelniczki.

Kalendarze fryzjerów i stylistów paznokci w okresie przedświątecznym pękają w szwach. Chciałam umówić się na wizytę do fryzjera, jednak z wyborem terminów było bardzo ciężko. Znalezienie wolnej godziny, która byłaby dla mnie odpowiednia, graniczy z cudem, bo do końca roku została ich tylko garstka. tłumaczy Zuzanna

Zdjęcie Blond to bardzo popularny kolor w 2023 roku / Pixabay.com

W danym temacie wypowiedziała się również Karolina, która podkreśla, że w jej przypadku konieczne było wcześniejsze umówienie się na wizytę u swojej fryzjerki, której salon mieści się w niewielkiej miejscowości. Zaznacza, że już w październiku musiała podjąć decyzję w sprawie terminu, z uwagi na ograniczone miejsca.

Fryzjerka, do której chodzę od lat, już w październiku wrzuciła post na Facebooka, że zostały jej ostatnie terminy wyłącznie na listopad. Do wyboru było 10 dni i w bardzo losowych godzinach. Co ciekawe, grudzień był już cały zapełniony. mówi Karolina

Czytelniczka tłumaczy, że udało jej się zapisać na jeden z wolnych terminów, ale miała niemały dylemat. Większość z nich przypadała na godzinę np. 10:00 lub 12:00. Wyjaśnia, że bardzo zależało jej na tym, aby umówić się na wizytę po pracy i był tylko jeden dostępny taki termin.

Gdybym nie zauważyła tego posta na Facebooku, to na pewno w tym roku już bym się nie udała do fryzjera. podkreśla Karolina

Część zakładów fryzjerskich już w październiku lub listopadzie informowała na swoich profilach w mediach społecznościowych, że terminy na grudzień są już zajęte. Czyli, aby umówić się na wizytę tuż przed świętami, należy o tym pomyśleć dużo wcześniej, np. we wrześniu.

Zdjęcie Zapominalscy mogą zapomnieć o wizycie przedświątecznej / @elenavagengeim / materiał zewnętrzny

Oczywiście przeglądając oferty w aplikacjach takich jak Booksy, znajdziemy więcej wolnych terminów na rozjaśnienie lub koloryzację włosów. Najczęściej są one proponowane przez zakłady z większych miast np. z Krakowa lub Warszawy. Jednakże te najbardziej polecane salony będą już dawno zajęte. Czasem jednak fryzjerzy informują o nagłym zwolnieniu się miejsca, więc jest szansa, aby jeszcze się umówić. Bardzo często wtedy pojawia się wzmianka, na jakie zabiegi można się zapisać. Niektóre salony fryzjerskie prowadzą nawet zapisy na 2024 rok. Dodatkowo informują, że nie ma już wolnych terminów przed Wielkanocą 2024, w miesiącach lipiec-sierpień 2024 oraz przed Bożym Narodzeniem 2024.

Zdjęcie Fryzjerzy mają bardzo dużo pracy w okresie przedświątecznym / Getty Images

Zobacz również: Odcienie włosów idealne dla kobiet 50+. Odmłodzą i dodadzą blasku

Jak wcześnie należy się umówić na paznokcie, aby dostać termin przed świętami?

Podobnie sytuacja wygląda z umówieniem się do kosmetyczki na zrobienie paznokci. Wiele salonów już na początku listopada informowała, że grudzień pęka w szwach. Natomiast ostatnie terminy schodziły jak świeże babeczki. Aby umówić się na stylizację paznokci przed Bożym Narodzeniem, należy zarezerwować wizytę we wrześniu lub październiku.

Nasze czytelniczki również nie szczędziły słów w tym temacie. Ola tłumaczy, że w tym roku zupełnie zapomniała o tym, aby wcześniej zarezerwować sobie wizytę. Przypomniała sobie o tym 20 listopada, gdy wybrała się na manicure. Chciała umówić wizytę przed świętami, jednak nie było już wolnych terminów.

Umówiłam się dopiero na 28 grudnia, więc chociaż na sylwestra uda mi się pójść z ładnymi paznokciami. Mieszkam na wsi, więc teoretycznie wybór tych usług jest tam trochę mniejszy, ale mimo wszystko nie zmienia to faktu, że na miesiąc wcześniej powinnam bez problemu złapać chociaż jeden wolny termin. dodaje Aleksandra

Ja w październiku na paznokcie na 18 grudnia się umówiłam. mówi Agnieszka

Natomiast Martyna wyjaśnia, że u swojej kosmetyczki w Wieliczce miała rozpisane wizyty do świąt i umówiła się już w październiku. Większość stałych klientek dostała wcześniej informację, że są dla nich wolne terminy. Mówi, że osoby z "doskoku" mogłyby mieć problem z umówieniem się na paznokcie, gdyż już nie ma wolnych terminów w okresie przedświątecznym.

Kosmetyczki i właścicielka salonu uznały, że nie będą pracować po 10-11 godzin dziennie po to, żeby ktoś z doskoku mógł przyjść, albo umówić się i nie przyjść. Takie sytuacje również miały miejsce. Dodatkowo na Wigilię najprawdopodobniej zostały zamknięte zapisy, aby nikt nie mógł przyjść w ten dzień. wyjaśnia Martyna

Choć umówienie się na wizytę do kosmetyczki nie jest łatwe końcem listopada, to jednak jest to wykonalne. Tak samo, jak w przypadku fryzjerów, czasem klientki zwalniają terminy z różnorakich przyczyn i mogą "wskoczyć" na ich miejsce inne osoby. Kobiety, które liczą, że zarezerwują jeszcze sobie wizytę, muszą być czujne i obserwować komunikaty na bieżąco.

Zdjęcie Wiele kobiet z okazji świąt robi klimatyczne stylizacje / Getty Images

