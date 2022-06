Dolnośląscy policjanci musieli interweniować na stacji paliw w Złotoryi. Powód: nieuczciwy klient, który chciał rozmienić fałszywy, 100-złotowy banknot na mniejsze nominały. Mężczyzna przekazał kasjerowi banknot, a gdy ten sprawdzał, czy jest autentyczny, klient oddalił się ze stacji. Następnie został złapany przez pracownika i innych klientów placówki.

Zdradził go napis "souvenir"

- Z ustaleń wynikało, że banknot, którym posłużył się mężczyzna nie był środkiem płatniczym, a tzw. banknotem prezentowym. Choć był bardzo podobny do oryginału to zdradziły go napisy "souvenir" i "nie jest środkiem płatniczym" umieszczone na jego obu stronach. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów, a banknot zabezpieczony - relacjonuje mł. asp. Aleksandra Pieprzycka z Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi.

Zdjęcie Ten "banknot" chciał rozmienić na drobniejsze nominały 39-letni mężczyzna. Teraz grozi mu do 8 lat więzienia / Policja Dolnośląska / materiały prasowe

Na podstawie zebranego materiału dowodowego funkcjonariusze przedstawili zatrzymanemu 39-latkowi zarzut oszustwa. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi, teraz jego sprawą zajmie się sąd. Za przestępstwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Takie nagranie umieściła na swojej stronie na Facebooku Dolnośląska Policja:

Policja ostrzega

Policjanci apelują, aby uważnie sprawdzać banknoty. Te przeznaczone do zabawy, gier i celów edukacyjnych zazwyczaj mają napisy "nie jest środkiem płatniczym" czy "souvenir".

- Ich sprzedaż nie jest zabroniona, jednak próba płacenia tymi "pieniędzmi" to oszustwo podlegające karze nawet do 8 lat pozbawienia wolności - informuje mł. asp. Aleksandra Pieprzycka.

