- Pierwsze godziny były dramatyczne, kocię walczyło o życie, my starałyśmy się mu w tym pomóc. Dostawało kroplówki, sole mineralne, karmiliśmy je strzykawką. Wiedziałyśmy, że przełyk i gardło ma jeszcze bardzo obolałe, ale ta ziemia musiała z niego wyjść. Masowałyśmy jelita, nagrzewałyśmy brzuszek. Ostatecznie udało nam się go odratować i znaleźć wspaniały dom — reasumuje Iza Milińska.

Zdjęcie Ostatecznie kocię dziecko udało się odratować i znaleźć mu wspaniały dom / INTERIA.PL/materiały prasowe

Dramat ukraińskich matek. Tak podpisują dzieci, na wypadek swojej śmierci To jedna z wielu sytuacji, z jakimi mierzą się przytuliska, fundacje i schroniska dla kotów w Polsce, by ratować te pokrzywdzone przez człowieka istoty. Interia wraz z Fundacją Psi Los już czwarty rok z rzędu wspiera je w ich działaniach, organizując akcję "Mruczek sam nie poprosi o pomoc". W tym roku zapotrzebowanie jest o wiele większe, w związku z tym, że oprócz polskich kotów, prawie wszystkie fundacje, przytuliska i schroniska biorące udział w akcji przygarniają zwierzęta z Ukrainy. Dla przykładu, w fundacji pani Izy Milińskiej "Kocia Mama" jest obecnie dodatkowo 70 mruczków z Ukrainy, którym trzeba było pomóc od zaraz. Dlatego tym bardziej prosimy was o wsparcie naszej akcji, a wiemy z poprzednich lat, że macie piękne serca otwarte na zwierzęta i bardzo szczodre.

Polskie i ukraińskie koty potrzebują naszej pomocy! Wesprzyj akcję!

Akcja trwa do 20 kwietnia 2022 roku. Portal "RatujemyZwierzaki", Interia oraz Fundacja Psi Los wspólnie organizują już IV edycję tej ogólnopolskiej zbiórki karmy na rzecz bezdomnych i potrzebujących kotów. W zbiórce bierze udział kilkadziesiąt stowarzyszeń, przytulisk oraz fundacji z całej Polski.

Jak możesz pomóc?

Jeśli chcesz wesprzeć bezdomne zwierzaki bytujące w wymienionych poniżej stowarzyszeniach, przytuliskach i fundacjach, przekaż symboliczną złotówkę i pomóż im przetrwać zimę. Dzięki tobie przysłowiowy Mruczek otrzyma michę pełną karmy!

Psi Los Fundacja im. Joanny Krupińskiej

Nr rachunku bankowego: 56 1750 0012 0000 0000 4083 7744

W tytule przelewu określ nazwę miejsca, które chcesz wesprzeć!

Przelewu możesz także dokonać za pośrednictwem szybkich przelewów bankowych klikając TUTAJ

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.mruczek.psilos.org

Możesz też kupić wirtualną porcję karmy!



Wyślij SMS o treści MRUCZEK pod numer 75480 i kup wirtualną porcję karmy dla zwierząt biorących udział w naszej akcji! W odpowiedzi otrzymasz link do pobrania oryginalnej, pamiątkowej grafiki. Koszt wysłania jednej wiadomości wynosi 5 zł (netto), czyli 6,15 zł (brutto).

Współorganizatorem akcji jest INTERIA, patronem portal RatujemyZwierzaki. Sponsorem akcji jest: Chicopee - firma oferująca szeroki asortyment karm dla zwierząt. Patronem medialnym akcji jest Radio Kraków.

Patronem akcji jest portal "Ratujemy zwierzaki"

Lista miejsc biorących udział w akcji:

Dom Tymczasowy "U Irenki" w Mikołowie

Dom Tymczasowy dla Kotów Pani Józefy w Wilczkowicach

Fundacja "Azylu Koci Świat" w Nasielsku

Fundacja "Felineus" w Rzeszowie

Fundacja "Felis" w Lublinie

Fundacja "Koci Zakątek" we Wrocławiu

Fundacja "Miasto Kotów" w Piotrkowie Trybunalskim

Fundacja "Na Zdrowie Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom" w Zelczynie

Fundacja "Oleśnickie Bidy" w Oleśnicy

Fundacja "Ostoja Cztery Łapy" w Krakowie

Fundacja "Przytul Kota" w Łodzi

Fundacja "Stawiamy na Łapy" w Krakowie

Fundacja "Zmieńmy Świat" w Tarnowie

Fundacja dla Zwierząt "Koci Pazur" w Poznaniu

Fundacja dla Zwierząt Animalia w Poznaniu

Fundacja Edukacji i Ochrony Praw Zwierząt "Kocia Klitka" w Bełchatowie

Fundacja Izy Milińskiej "Kocia Mama" w Łodzi

Fundacja Terraspei w Buczkowicach

Kociarnie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Suwałkach

Przytulisko dla kotów Anny Jajus w Gliwicach

Stowarzyszenie "Przytul Sierściucha" w Myślenicach

Stowarzyszenie "SOS Koty Mielec" w Mielcu

TOZ w Polsce Oddział Nowy Sącz w Nowym Sączu

Zdjęcie Bezdomne, chore i skrzywdzone koty znów potrzebują naszej pomocy! / 123RF/PICSEL

***

