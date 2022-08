Chciał usunąć chwasty ze szczelin bruku. Straż miejska ukarała go mandatem

Nie wiadomo co to jest. W miejscu rozsypywania proszku spacerują matki z małymi dziećmi, mieszkańcy ze swoimi pupilami. Czy to działanie jest zgodne z prawem? Proszę o sprawdzenie co to za proszek, czy nie szkodzi ludziom i zwierzętom. Proszę o poinformowanie mieszkańców, że nic im i ich zwierzętom nie grozi. W przeciwnym razie proszę o interwencję w tej sprawie odpowiednich służb i Sanepidu

Lidii Dudziak