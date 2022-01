Ceny gazu wzrosły dla odbiorców biznesowych od nowego roku nawet o kilkaset procent. Szczególnie dotknie to piekarnie, które codziennie rozpalają piece, co oznacza wzrost rachunków o tysiące złotych. To z kolei prowadzi do znacznych podwyżek cen pieczywa.

Podwyżka cen pieczywa. Ile może kosztować chleb?

W najgorszej sytuacji znalazły się małe zakłady, które nawet po podniesieniu cen nie będą w stanie pokryć kosztów produkcji. Początkowe wyliczenia ekspertów przewidywały, że cena za kilogram chleba wyniesie 12 złotych. Okazuje się jednak, że może to być znacznie wyższa kwota.



Reklama

Możemy skalkulować wzrost cen gazu o 400 procent. Ale kto ode mnie wtedy kupi chleb? On musiałby kosztować 40 złotych za kilogram. To byłby już produkt delikatesowy, a chleb nie może być luksusem, to jest podstawa naszej diety. Nie może to iść w taką stronę mówi Andrzej Wojciechowski, właściciel piekarni, serwisowi wiadomoscihandlowe.pl



Branża piekarzy walczy wspólnie o otrzymanie pomocy od rządu w postaci specjalnej tarczy osłonowej. Poproszono również samorządy o wsparcie - obniżenie czynszów i lokalnych podatków. Na razie nie wiadomo, czy starania przyniosą jakiś skutek.





Podwyżka cen pieczywa. Przepis na domowy chleb

Zaoszczędzić na pieczywie możemy, przygotowując w domu chleb własnej roboty. A ułatwić wam zadanie, przedstawiamy przepis na pyszny bochenek z chrupiącą skórką.



Czas przyrządzenia: mniej niż godzina Składniki dla: 3-4 osób Składniki * 750 g mąki pszennej

* 25 g świeży drożdży

* 500 ml ciepłej wody

* 2 łyżki oleju

* 2 płaskie łyżeczki soli

* 1 łyżka cukru

Drożdże rozpuszczamy w wodzie dodajemy pozostałe składniki. Mieszamy następnie zawijamy folią spożywczą i odstawiamy do lodówki na 12 godzin. Wyjmujemy z miski na obsypaną mąką stolnicę i zagniatamy. Odstawiamy ponownie na 30 minut do wyrośnięcia. Nagrzewamy piekarnik do 220 stopni wraz z naczyniem żaroodpornym. Przekładamy ciasto do nagrzanego naczynia przykrywamy i obniżamy temperaturę do 200 stopni. Pieczmy pod przykryciem 30 minut i później 20 minut bez przykrycia.

Czytaj więcej:



W I kwartale podwyżki cen żywności jeszcze przyspieszą

Chleb. Piec samodzielnie czy kupić w sklepie?