Chłopiec wszedł na ołtarz

Na TikToka trafił zabawny, choć nie dla wszystkich, filmik, który nagrał jeden z uczestników mszy w Boże ciało. Pewien mały chłopiec "urwał się" spod opieki opiekunów w kościele i podszedł do ołtarza. Po chwili namysłu dziecko weszło na niego i zaczepiło jednego z księży.

Jeden z duchownych zareagował na zaczepki chłopca - najpierw pocałował go w czoło, jednak on nie zamierzał wracać do kościelnej ławki. Następnie, gdy księża schodzili już z ołtarza, wziął go na ręce. Po zakończeniu mszy wyszedł z chłopcem, aby oddać go jego matce.

TikTok

Internautów cała sytuacja bardzo podzieliła. Dużo z komentujących krytykowało opiekunów chłopca o nieodpowiednią opiekę nad nim i podkreślało, że rodzice powinni lepiej pilnować swoje dzieci w takich sytuacjach. Inni jednak nie traktowali tego tak poważnie.

Niektórzy ludzie nie widzą w tym niczego dziwnego, ale moim zdaniem trzeba uczyć od małego, co wolno, a czego nie wolno. Są jakieś granice

Dobry sposób na odpoczynek w niedzielę. Zaprowadzę bąbelka rano na pierwszą mszę i z ostatniej odbiorę

Kiedyś też latałam po kościele w trakcie mszy i nikt z tego atrakcji nie robił. Dziecko pięknie się przywitało. Wolę takie od wrzeszczącego

