To, że media społecznościowe nie są bezpieczną przestrzenią dla dzieci i młodzieży, nie jest żadną nowością. Szerzący się tam hejt, czy też prosty dostęp do niewłaściwych dla nieletnich treści to tylko niektóre zagrożenia. Bardzo niebezpieczną formą rozrywki wśród dzieci i młodzieży mogą okazać się również challenge, czyli wyzwania.

Pojęcie challenge'u już od dawna obecne jest w mediach społecznościowych. Modę na wykonywanie wyzwań w internecie zapoczątkował viralowy Ice Bucket Challenge, który w 2014 roku stał się internetowym fenomenem. Polegał on na wylaniu na siebie wiadra z zimną wodą lub kostkami lodu i nagrania swojej reakcji.

Na końcu filmiku uczestnicy nominowali kolejne osoby i to w ten sposób trend szybko rozprzestrzenił się w mediach społecznościowych. Akcja miała jednak ważny cel - zwiększanie świadomości na temat ALS, czyli stwardnienia zanikowego bocznego, a także zachęcenie uczestników do wpłacania pieniędzy na rzecz badań nad tą chorobą.

Obecne challenge, które trendują w internecie nie mają jednak wiele wspólnego z edukacją czy działalnością charytatywną. Niektóre z nich są jedynie niewinną zabawą, inne jednak mogą stanowić ogromne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia dzieci i młodzieży.

Tragiczny finał internetowego challenge’u. Nie żyje 13-letni chłopiec

Amerykańska stacja ABC 6 poinformowała o śmierci 13-letniego Jacoba Stevensa. Chłopiec zmarł w wyniku tzw. "Benadryl challenge", który wykonał we własnym domu w towarzystwie kolegów, którzy go nagrywali. To śmiertelnie niebezpieczne wyzwanie, które polega na zażyciu zbyt dużej ilości leków na alergię.

Jacob po utracie przytomności i doznaniu drgawek trafił do szpitala, w którym spędził niecały tydzień. Po tym czasie lekarze orzekli śmierć mózgu, a rodzina chłopca zdecydowała o odłączeniu go od aparatury, która podtrzymywała jego życie.

Powiedzieli, że możemy go trzymać pod respiratorem, że może tam leżeć, ale nigdy nie otworzy oczu, nie będzie oddychał, uśmiechał się, chodził ani mówił wyznał ojciec Jacoba w rozmowie z ABC 6.