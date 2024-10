Hashimoto, znane także jako przewlekłe limfocytarne zapalenie tarczycy, to choroba autoimmunologiczna, w której układ odpornościowy atakuje tarczycę. W miarę jak tarczyca ulega uszkodzeniu, jej zdolność do produkcji hormonów zostaje upośledzona, co prowadzi do niedoczynności tarczycy. Te zmiany hormonalne wpływają nie tylko na ciało, ale także na umysł oraz zachowanie.