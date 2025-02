Szczypiorek oprócz charakterystycznego, lekko pikantnego smaku i orzeźwiającego aromatu, to roślina, która skrywa w sobie m.in. witaminę C, B1, B2, A, E, D oraz K. Ponadto szczypiorek to także źródło składników mineralnych, takich jak wapń, potas, fosfor, żelazo, sód, magnez, cynk, miedź i selen.