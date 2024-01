“Ciągną, ciągną sanie”, czyli nostalgiczny QUIZ o zimie w PRL-u

Dla jednych PRL to powrót do czasów młodości, dla innych to historyczna epoka, która ich fascynuje. Dzięki wspomnieniom rodziców i dziadków oraz antropologii historycznej wiele wiemy o życiu codziennym w czasach PRL-u, także o tym jak toczyło się ono podczas o wiele mroźniejszych niż współcześnie zim. Jak wiele wiesz o życiu zimą w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej?

Zdjęcie Zima w PRL-u / Agencja FORUM