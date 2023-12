Do kin i przed ekrany telewizorów pędziliśmy, żeby zobaczyć klasykę, ale też lekkie komedie. Do dziś gremialnie zasiadamy na kanapach, kiedy telewizja powtarza "Potop", "Misia" czy "Alternatywy 4". Z rozrzewnieniem wracamy do "Stawki większej niż życie" i "Nocy i dni". Do rozpuku śmiejemy się z anegdotek z "Rejsu" i "Nie ma róży bez ognia", a teksty z "Samych swoich" weszły już do języka codziennego.

Telewizja czasów PRL to też wspaniały czas Teatru Telewizji. Dzięki niemu pod tzw. strzechy trafiały najwybitniejsze dzieła w najwybitniejszym wykonaniu polskich gwiazd.

Sprawdź, jak wiele z nich uda ci się rozpoznać na starych zdjęciach.

