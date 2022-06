Spis treści: 01 Jakie warzywa sadzimy w czerwcu?

02 Jakie kwiaty sadzimy w czerwcu?

03 Jakie zioła sadzimy w czerwcu?

Czerwiec to idealny czas na wysianie w ogrodzie nasion różnych kwiatów, ziół i warzyw. Większość dni obfituje w piękną słoneczną pogodę i nie ma już przymrozków, które przeszkadzałyby we wzroście roślin.

Chociaż w czerwcu większość roślin już od dawna rośnie na grządkach, możemy dosiać jeszcze sporo kwiatów, ziół czy roślin. Jeszcze nie jest na to za późno, a dzięki temu będziemy mogli się cieszyć z kolejnych plonów, które pojawiły się w naszej zielonej przestrzeni.

Jeśli posadzimy rośliny prawidłowo, to będziemy mogli się nimi cieszyć przez całe wakacje. W końcu to sama radość, jeśli będziemy mogli skosztować wyhodowanych przez siebie warzyw czy skomponować z kwiatów piękny bukiet.

Jakie warzywa sadzimy w czerwcu?

Zdjęcie Jeśli posadzimy rośliny prawidłowo, to będziemy mogli się nimi cieszyć przez całe wakacje / 123RF/PICSEL

Czerwiec jest idealnym miesiącem do tego, by sadzić w ogrodzie warzywa. Do tych ciepłolubnych należą z pewnością ogórki, buraki, fasola szparagowa, cukinia, kukurydza czy kapusta głowiasta. To również idealna pora na to, by posadzić marchewkę, paprykę, brukselkę i kalarepy.

Jakie jeszcze warzywa warto zasadzić na działce? To m.in. kabaczek, rzodkiew czarna, patison, cykoria, brokuły, sałata łodygowa, cykoria czy cebula (tzw. siedmiolatka).

Jakie kwiaty sadzimy w czerwcu?

Zdjęcie Czerwiec to idealny czas na wysianie w ogrodzie nasion różnych kwiatów, ziół i warzyw / 123RF/PICSEL

W czerwcu bezpośrednio do ziemi wsadzamy nasiona roślin jednorocznych takich jak:

łubin żółty,

rezeda,

groszek pachnący,

nagietek.

Oprócz tego, jest to również miesiąc wysiewu roślin takich jak:



sasanka,

kocimiętka,

szarotka,

smagliczka skalna,

chabry,

astry alpejskie,

dzwonki karpackie,

łubin trwały.

To jednak nie koniec. W czerwcu w ogrodzie sadzimy też nasiona roślin dwuletnich, takich jak:

bratki,

goździki,

stokrotki,

niezapominajki.

Powyższe rośliny nadają się do uprawy w pojemnikach czy na rozsadnikach. Jest również lista roślin dwuletnich, które możemy sadzić bezpośrednio do ziemi. To:



dzwonek ogrodowy,

naparstnica purpurowa,

mak syberyjski,

malwa różowa.

Jakie zioła sadzimy w czerwcu?

Zdjęcie Czerwiec to idealna pora, by w ogrodzie zasiać niektóre zioła / 123RF/PICSEL

W naszym ogródku nie może zabraknąć ziół, które będą idealnym dodatkiem w kuchni i dodadzą smaku naszym potrawom. Co więcej, z niektórych będzie można przygotować pyszną, ziołową herbatkę - a to samo zdrowie! Zioła możemy posadzić nie tylko w ogródku, ale również w doniczkach na balkonie i w domu.

Jakie zioła sadzimy w czerwcu?

koper włoski,

mięta,

bazylia,

tymianek,

majeranek,

kolendra siewna,

rzeżucha ogrodowa,

cząber.

