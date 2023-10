Co się stanie z twoim ciałem, jeśli będziesz pić taki napój? 11 ważnych zmian

Jak przygotować napój z kurkumą?

Składniki

1 szklanka wody lub mleka

1 łyżeczka kurkumy

1 łyżeczka cynamonu

1 łyżka miodu

1/2 łyżeczki czarnego pieprzu

Wskazówki

Doprowadź wodę lub mleko do wrzenia. Dodaj pozostałe składniki do wrzącego płynu. Gotuj przez 10-15 minut. Odcedź napar i ostudź, zanim wypijesz.

Jak wzbogacić lub urozmaicić napój z kurkumą?

Wiele osób wkłada dodatkowe składniki do herbaty z kurkumy, aby poprawić smak lub pomóc we wchłanianiu kurkumy. Na przykład osoba może używać mleka krowiego lub mleka roślinnego do wyboru. Inne dodatki to np.: olej kokosowy, masło klarowane, czarny pieprz, cytryna lub limonka, imbir, kardamon, gałka muszkatołowa, cynamon, bazylia, anyż, wanilia czy miód.

Można również dodać proszek przyprawowy do ulubionej herbaty - zielonej lub czarnej.

1. Jest wyjątkowym środkiem przeciwzapalnym

Przewlekłe zapalenie przyczynia się do powszechnych schorzeń. Kurkumina może tłumić wiele cząsteczek, o których wiadomo, że odgrywają główną rolę w stanach zapalnych. Zapalenia są niezwykle ważne. Pomagają zwalczać infekcje i odgrywają znaczną rolę w naprawianiu uszkodzeń w twoim ciele. Problem robi się poważny, kiedy zwykłe krótkie zapalenie staje się przewlekłe i atakuje tkanki organizmu. Zdaniem naukowców przewlekłe zapalenie może zagrażać naszemu zdrowiu na najróżniejszych płaszczyznach. Jest groźne i powoduje: choroby serca, raka, problemy z metabolizmem, chorobę Alzheimera, różne stany zwyrodnieniowe.

Dlatego wszystko, co może pomóc w zwalczaniu przewlekłego stanu zapalnego, jest potencjalnie ważne w zapobieganiu i pomaganiu w leczeniu tych stanów. I tutaj właśnie pomocna może nam być kurkuma.

Zmniejsza objawy zapalenia stawów

Jako środek przeciwzapalny, kurkumina może pomóc zmniejszyć najbardziej widoczne objawy zapalenia stawów. Wiele badań pokazuje, że kurkumina może pomóc w leczeniu objawów zapalenia stawów i jest, w niektórych przypadkach, bardziej skuteczna niż leki przeciwzapalne.

2. Wspomaga odporność

Zgodnie z badaniami, kurkumina może być w stanie poprawić funkcje odpornościowe dzięki swoim właściwościom przeciwutleniającym, przeciwzapalnym, przeciwwirusowym i przeciwbakteryjnym. Badania wykazały również, że kurkumina działa jako modulator immunologiczny, pomagając regulować funkcję komórek odpornościowych przeciwko rakowi.

Zdjęcie Kurkuma / 123RF/PICSEL

3. Pomaga zmniejszyć powikłania sercowo-naczyniowe

Choroby serca są główną przyczyną zgonów na świecie. Nieustannie trwają badania nad tym, jak je leczyć i jak im zapobiegać. Liczne badania wykazały, że kurkumina ma korzystne właściwości zdrowotne dla serca, ponieważ działa jako przeciwutleniacz i środek przeciwzapalny. Badania wykazały również, że kurkumina może pomóc rozrzedzić krew, obniżyć poziom cholesterolu i zapobiec zwężeniu tętnic. Może to stanowić warstwę ochronną przed różnymi problemami sercowo-naczyniowymi. Ponadto może pomóc zmniejszyć skutki uboczne różnych rodzajów uszkodzeń serca.

4. Stosowana jest w profilaktyce antynowotworowej, pomaga też w leczeniu

Jedną z najlepiej klinicznie ustalonych właściwości terapeutycznych kurkuminy jest jej działanie przeciwnowotworowe. Uważa się, że jako przeciwutleniacz i środek przeciwzapalny, kurkumina zmniejsza ryzyko uszkodzenia komórek w organizmie, zmniejszając ryzyko mutacji komórkowych i raka. Ponadto liczne badania wykazały, że kurkumina ma właściwości przeciwnowotworowe, ograniczające rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych.

To, czy wysoka dawka kurkuminy - najlepiej ze wzmacniaczem wchłaniania, takim jak piperyna - może pomóc w leczeniu raka u ludzi, nie zostało jeszcze odpowiednio zbadane. Istnieją jednak dowody na to, że może to przede wszystkim zapobiegać występowaniu raka, zwłaszcza nowotworów układu pokarmowego, takich jak rak jelita grubego.

5. Pomaga radzić sobie z zespołem jelita drażliwego

Ludzie od dawna stosują kurkuminę w tradycyjnych lekach przy leczeniu wielu schorzeń trawiennych. Badania pokazują, że właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne przyprawy mogą pomóc w modulowaniu bakterii jelitowych.

Zdjęcie Złote mleko / 123RF/PICSEL

6. Zapobiega i leczy chorobę Alzheimera

Kurkumina może pomóc zmniejszyć ryzyko kilku schorzeń neurodegeneracyjnych. Eksperci uważają, że jej właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne zmniejszają uszkodzenia komórek, stany zapalne i złogi amyloidu lub płytki, które występują w tych stanach. Kurkumina może również spowolnić lub zapobiec niektórym zmianom białkowym związanym z wiekiem, które naukowcy łączą z neurodegeneracją.

7. Chroni przed uszkodzeniem wątroby i kamieniami żółciowymi oraz zarządza chorobami wątroby

Kilka badań wykazało, że kurkumina może chronić przed uszkodzeniem wątroby. Potencjalne korzyści z działania kurkuminy na wątrobę i pęcherzyk żółciowy obejmują zwiększenie produkcji żółci płynu trawiennego i ochronę komórek wątroby przed uszkodzeniem.

8. Pomaga zapobiegać i leczyć cukrzycę

Tradycyjne leki stosują kurkumę na cukrzycę od tysięcy lat. Badania wykorzystujące modele zwierzęce i ludzkie wykazało, że suplementacja kurkuminą może mieć właściwości przeciwcukrzycowe.

9. Pomaga leczyć choroby płuc

Naukowcy podejrzewają, że przeciwzapalne i przeciwutleniające właściwości kurkuminy mogą pomóc złagodzić objawy przewlekłych lub długotrwałych chorób płuc. W przeglądzie medycznym z 2017 r. stwierdzono, że chociaż dowody kliniczne są ograniczone, kurkumina może pomóc w leczeniu astmy, mukowiscydozy płuc i mukowiscydozy, raka lub urazu płuc oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

10. Pomaga w utracie wagi

Stwierdzono, że stosowanie kurkumy może pomóc osobom z zaburzeniami metabolicznymi znacznie obniżyć wskaźnik masy ciała. Może również pomóc w redukcji leptyny, która jest hormonem regulującym apetyt i magazynowanie tłuszczu w organizmie.

11. Kurkuma może zwiększyć zdolność antyoksydacyjną organizmu

Uważa się, że uszkodzenia oksydacyjne są jednym z mechanizmów starzenia się i wielu chorób. Wolne rodniki mają tendencję do reagowania z ważnymi substancjami organicznymi, takimi jak kwasy tłuszczowe, białka lub DNA. Głównym powodem, dla którego przeciwutleniacze są tak korzystne, jest to, że chronią organizm właśnie przed wolnymi rodnikami.

Kurkumina jest silnym przeciwutleniaczem, który może neutralizować wolne rodniki ze względu na swoją strukturę chemiczną.

Ponadto badania na zwierzętach i komórkach sugerują, że kurkumina może blokować działanie wolnych rodników i może stymulować działanie innych przeciwutleniaczy. Konieczne są dalsze badania kliniczne u ludzi w celu potwierdzenia tych korzyści.

