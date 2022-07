Wraz z nadejściem lata wiele kobiet marzy o zyskaniu zgrabniejszej sylwetki i utracie kilku kilogramów. Aby wspomóc odchudzanie w bezpieczny i naturalny sposób, warto wzbogacić swoją codzienną dietę o napary z ziół.

Zioła na odchudzanie - jak działają?

Odchudzanie to złożony proces, który wymaga czasu oraz zaangażowania. Aby odbywał się w zdrowy i bezpieczny sposób, konieczne jest połączenie kilku elementów - właściwie zbilansowanej diety, aktywności fizycznej oraz odpowiedniej suplementacji. W przypadku tej ostatniej, kobiety coraz częściej sięgają po naturalne produkty, do których należą zioła na odchudzanie.

W przeciwieństwie do syntetycznych zamienników, zioła mają łagodne działanie, a przy tym są równie skuteczne. Ich sekretem są naturalne substancje zawarte w roślinach. Mogą one działać na różne sposoby - przyspieszając przemianę materii, zmniejszając łaknienie, oczyszczając organizm z toksyn, ułatwiając trawienie tłuszczy i cukrów, zapobiegając zaparciom itp.

Warto jednak zaznaczyć, że nie istnieją cudowne zioła na spalanie tkanki tłuszczowej - mimo że wspomagają one naturalne procesy organizmu, ich spożywanie nie wystarczy, by osiągnąć wymarzoną sylwetkę. Redukcja tkanki tłuszczowej powinna następować poprzez jednoczesny dobór odpowiedniej diety (której zioła w żadnym wypadku nie powinny zastępować, a jedynie uzupełniać) oraz zwiększenie aktywności.

Zdjęcie Zioła na odchudzanie zazwyczaj przyrządza się w formie naparów, które można pić zarówno na ciepło, jak i na zimno / 123RF/PICSEL

Zioła przyspieszające przemianę materii

Największym problemem podczas redukcji wagi jest zbyt wolna przemiana materii. Może być ona spowodowana przez różne czynniki, do których należą chociażby uboga w błonnik dieta, nieregularne spożywanie posiłków czy wiek.

W takiej sytuacji warto do diety włączyć zioła przyspieszające przemianę materii, takie jak:

mięta pieprzowa,

mniszek lekarski

szałwia

krwawnik pospolity

Wspomagają one wydzielanie soku żołądkowego i ułatwiają trawienie, dzięki czemu składniki pokarmowe są szybciej wchłanianie do organizmu.

Należy jednak pamiętać, że szałwia nie powinna być spożywana przez osoby cierpiące na przewlekłe zapalenie żołądka.

Zdjęcie Mniszek lekarski to jedno z polecanych ziół na odchudzanie, przyspieszających przemianę materii / 123RF/PICSEL

Zioła zmniejszające łaknienie

Ograniczenie dziennej liczby kalorii to dla wielu osób spory problem w czasie odchudzania. Jedząc mniej, czują się głodne, a przez to zaczynają podjadać. W ten sposób, nawet jeśli początkowo osiągają zadowalające efekty, z czasem doprowadzają do powstania efektu jojo.

Aby tego uniknąć, warto pić napary z ziół. Doskonale sprawdzą się tu:

morwa biała

podbiał

siemię lniane

Skutecznie zmniejszają one łaknienie, tym samym ułatwiając dotrzymanie założeń diety. Do tego siemię lniane jest doskonałym źródłem błonnika oraz korzystnie wpływających na zdrowie kwasów Omega 3.

Zdjęcie Zioła zmniejszające łaknienie pozwalają poradzić sobie z podjadaniem i chęcią na słodycze / 123RF/PICSEL

Zioła oczyszczające z toksyn

Problemy ze zrzuceniem zbędnych kilogramów mogą stwarzać również zalegające w naszym organizmie toksyny. Są one także jedną z głównych przyczyn powstawania cellulitu.

Skutecznym sposobem na detoksykację są odpowiednio dobrane zioła, takie jak:

pokrzywa

skrzyp polny

czystek

nawłoć

pietruszka

Dobrym sposobem na oczyszczenie organizmu jest również picie zielonej herbaty.

Zioła ułatwiające spalanie tłuszczu

W przyrodzie istnieje wiele składników, które w naturalny, a jednocześnie skuteczny sposób wspomagają rozkładanie tłuszczu i pozbycie się nieefektownej "oponki" czy "boczków".

Zioła przyspieszające spalanie tkanki tłuszczowej znajdują się w składzie wielu syntetycznych suplementów diety. Zacznie skuteczniejszym, tańszym i bezpieczniejszym sposobem jest stosowanie ich w naturalnej postaci - np. w formie samodzielnie skomponowanych naparów.

W tym celu warto wykorzystać:

kurkumę

imbir

pieprz cayenne

guaranę

Nie tylko dobrze wpływają one na trawienie, przyspieszając metabolizm tłuszczu, ale również zapobiegają jego magazynowaniu. Dodatkowo kurkuma i imbir pozytywnie wpływają na odporność organizmu, działają przeciwzapalnie i przeciwwirusowo.

Kurkumę można pić w połączeniu z letnią wodą oraz niewielką ilością pieprzu, który poprawia jej wchłanianie.

Zdjęcie Kurkuma, pieprz cayenne oraz imbir to znane zioła spalające tłuszcz. Wspomagają procesy trawienne i zapobiegają magazynowaniu tłuszczu / 123RF/PICSEL

Zioła na odchudzanie przy menopauzie

Menopauza to trudny okres dla wielu kobiet. Zachodzące w organizmie zmiany hormonalne mogą wywoływać złe samopoczucie oraz zmęczenie. Często wiąże się to również ze spowolnieniem metabolizmu. Dodatkowo kobiety w okresie menopauzy, cierpiące na nagłe uderzenia gorąca i nadmierną potliwość mniej chętnie decydują się na aktywność fizyczną. To wszystko może doprowadzić do przybierania na wadze.

Kobietom w czasie menopauzy poleca się napary z ziół przyspieszających metabolizm (mięta, szałwia), a także picie zielonej herbaty i yerba mate. Pozytywnie na organizm wpływają także trawa cytrynowa czy herbata rumiankowa.

Zdjęcie W czasie menopauzy zaleca się picie naparów z rumianku / 123RF/PICSEL

Zioła na odchudzanie - jak je przyjmować?

Zioła na odchudzanie stanowią jedynie jeden z elementów walki ze zbędnymi kilogramami. Do uzyskania najlepszych efektów konieczne jest zadbanie o każdy z nich. Znaczenie ma tu przede wszystkich zdrowa, pełnowartościowa dieta przy jednoczesnym zmniejszeniu liczny kalorii oraz zrównoważona aktywność fizyczna. Warto uzupełnić ją o picie odpowiedniej ilości wody (ułatwiające usuwanie toksyn) czy odpowiednią ilość snu.

Należy również pamiętać, że odchudzanie to długotrwały proces, który wymaga systematyczności i samozaparcia. Zbyt szybka utrata masy ciała nie jest wskazana, a w wielu przypadkach może być nawet niebezpieczna.

Aby zioła odchudzające przynosiły oczekiwane efekty, należy pić je regularnie, jeden lub dwa razy dziennie - np. rano i wieczorem. Napar można przygotowywać z jednego lub kilku dobrze ze sobą współgrających składników.

Zdjęcie Zioła na odchudzanie powinny być elementem zdrowej, różnorodnej diety, a nie jej zamiennikiem / 123RF/PICSEL

Zioła na odchudzanie - kiedy zachować ostrożność?

Mimo że wszystkie opisane powyżej składniki są naturalne, istnieją przypadki, w których nie powinny być przyjmowane bez konsultacji z lekarzem. Należą do nich m.in. ciąża oraz okres laktacji (w tym czasie odchudzanie jest bardzo niewskazane!), a także występowanie przewlekłych chorób lub nietolerancji pewnych składników.

Przed wprowadzeniem w życie diety opartej na ziołach odchudzających, warto zasięgnąć więc rady lekarza lub farmaceuty. Należy również pamiętać, że napary z ziół nie mogą zastępować posiłków.

