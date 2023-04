Trwające aż 85 lat badanie przeprowadzone w ramach projektu Harvard Study of Adult Development wykazało, co tak naprawdę jest kluczem do szczęścia. W projekt badawczy rozpoczęty w 1938 roku w Bostonie zaangażowano 724 młodych mężczyzn. Od uczestników zebrano dane dotyczące stanu ich zdrowia, a następnie przeprowadzono szczegółowe kwestionariusze, dotyczące ich życia. Takie wywiady były powtarzane co dwa lata.

Przez lata badacze analizowali zdrowie uczestników, a także ich sukcesy i porażki zawodowe, czy też małżeńskie. Naukowcy śledzili ich młodość, a następnie dorosłość i starość, analizując, jakie czynniki odgrywały ważną rolę w ich rozwoju i sukcesach.

Reklama

Wśród pierwszych rekrutów byli m.in. prezydent John F. Kennedy i długoletni redaktor Washington Post Ben Bradlee. Wraz z upływem lat, grupę badawczą rozszerzano o potomków pierwotnych badanych, (tym razem również kobiety) a ich całkowita liczba wyniosła 1300 osób. Fundusze potrzebne do przeprowadzenia długoletnich badań pozyskano zarówno z prywatnych fundacji, jak i grantów Narodowego Instytutu Zdrowia, najpierw przez Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego, a następnie przez Narodowy Instytut Starzenia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Emmanuel Schmitt: recepta na szczęście INTERIA.PL

Zobacz również: Kobiety, by być szczęśliwe, nie powinny robić dwóch rzeczy. Kontrowersyjne badanie



Co nas uszczęśliwia?

Dogłębna i wieloletnia analiza życia uczestników wykazała, że tym, co daje nam szczere poczucie szczęścia, są dobre relacje międzyludzkie. Chodzi przede wszystkim o utrzymanie zdrowych i zrównoważonych relacji z rodziną, przyjaciółmi i społecznością. Powinny one opierać się na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Szczere związki i przyjaźnie, które dają nam poczucie bezpieczeństwa, wsparcia i przynależności przekładają się na odczuwanie szczęścia i satysfakcji z życia. Dodatkowo motywują nas do rozwoju i realizowania życiowych celów.

Jeszcze w 2015 roku dyrektor Robert Waldinger podzielił się wnioskami z badania na jednej z konferencji TED Talk. Nagranie z wykładu zatytułowanego “What Makes a Good Life" zostało odtworzone ponad 24 milionów razy. Podczas niego Waldinger stwierdził, że:

Samotność zabija, jest tak potężna jak palenie papierosów czy alkoholizm.

Wideo youtube

Zobacz również: Naukowcy już wiedzą, gdzie zamieszkać, aby być szczęśliwym

Szczęście wydłuża życie

Naukowcy wykazali również korelację między relacjami międzyludzkimi a stanem fizycznym człowieka.

Zaskakującym odkryciem jest to, że nasze relacje i to, jak szczęśliwi jesteśmy w naszych związkach, ma potężny wpływ na nasze zdrowie. powiedział Robert Waldinger zacytowany przez The New York Times

Gdy badacze przyjrzeli się czynnikom, które na przestrzeni lat silnie wpłynęły na zdrowie i samopoczucie uczestników, odkryli, że relacje z przyjaciółmi, a zwłaszcza małżonkami są szczególnie istotne w kontekście ludzkiego zdrowia. Osoby będące w najsilniejszych związkach wykazywały szczególną odporność na przewlekłe choroby, zaburzenia psychiczne lub problemy z pamięcią — nawet jeśli te relacje miały wiele wzlotów i upadków.

Zdjęcie Dobre relacje przekładają się na zdrowie fizyczne oraz psychiczne / 123RF/PICSEL

Naukowcy stwierdzili, że uczestnicy, którzy mogli liczyć na silne wsparcie ze strony otoczenia, wraz z wiekiem doświadczali mniejszego pogorszenia stanu psychicznego. Wykazali również, że kobiety, które czuły się bezpiecznie związane ze swoimi partnerami, były mniej przygnębione i szczęśliwsze niż te, które miały częste konflikty małżeńskie. Co ciekawe, przełożyło się to również na zachowanie dobrej pamięci.

Dbanie o swoje ciało jest ważne, ale dbanie o swoje relacje jest również formą dbania o siebie stwierdził Waldinger.

Zobacz również: Szczęśliwe dni tygodnia dla każdego znaku zodiaku. Wtedy wszystko się uda

Badanie ma ogromne znaczenie dla psychologii

Wnioski z badania są szczególnie istotne dla specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym. Rozumiejąc korelację pomiędzy relacjami międzyludzkimi a poczuciem szczęścia, specjaliści poprzez terapię mogą skutecznie pomagać osobom zmagającym się z samotnością, lękiem czy depresją.

"Rola psychologa lub terapeuty może obejmować przygotowanie do emerytury poprzez ocenę stanu zdrowia w związku, wyznaczenie celów na przyszłość oraz przyjrzenie się sposobom budowania i pielęgnowania przyjaźni. To badanie Harvardu może pomóc nam przesunąć nasze priorytety i rozpoznać istotne znaczenie znaczących relacji dla naszego obecnego i przyszłego zdrowia i szczęścia. Możesz zobaczyć doradcę finansowego dla długoterminowego zdrowia finansowego i doradcę zdrowia psychicznego dla długoterminowego zdrowia i szczęścia" - stwierdziła Kristin Kleppe, Prezes Psychologów Zdrowia Orange County.