W lipcu 2024 r. Netflix przygotował prawdziwą ucztę dla miłośników seriali. Na platformie pojawią się kontynuacje popularnych serii, emocjonujące finały i epickie sagi. Wybraliśmy dla was najgorętsze nowości, których nie możecie przegapić tego lata.

Ósmy sezon "Szkoły dla elity" przynosi powrót Miny El Hammani jako Nadii, co na pewno ucieszy fanów. Sezon rozpoczyna się od nowej tajemnicy, która doprowadza wszystkich do granic wytrzymałości. W obsadzie zobaczymy również Omara Ayuso jako Omara oraz Valentinę Zenere jako Isadorę. Premiera nowego sezonu na Netflixie 26 lipca 2024 r.

W drugim sezonie "Gangu Zielonej Rękawiczki" bohaterki ukrywają się w Bieszczadach, gdzie postanawiają zawiesić swoje zielone rękawiczki. Jednak gdy syn jednej z nich wpada w kłopoty, muszą wyjść z ukrycia i zmierzyć się z bezwzględnym przeciwnikiem. Do obsady dołączają nowe twarze, takie jak Katarzyna Figura i Krzysztof Tyniec . Premiera 17 lipca 2024 r.

"Dekameron" to nowoczesna adaptacja klasycznego zbioru nowel Giovanniego Boccaccia, osadzona w czasach zarazy w XIV-wiecznej Florencji. Grupa szlachciców i ich służących ucieka na wieś, aby przeczekać czarną śmierć. Serial łączy elementy komedii i dramatu, ukazując walkę o przetrwanie w obliczu pandemii. Premiera 25 lipca 2024 r.

Netflix w lipcu zaprasza do kina bez wychodzenia z domu. Na horyzoncie pojawiają się nowości filmowe i kontynuacje kultowych serii. Czekają nas ekscytujące premiery, emocjonujące dramaty oraz zabawne komedie.

"Goyo" to poruszający dramat, który opowiada historię autystycznego przewodnika muzealnego w Buenos Aires. Goyo, wielbiciel Vincenta van Gogha, prowadzi uporządkowane życie, aż do momentu, gdy zakochuje się w nowej strażniczce muzeum, Evie (Nancy Dupláa). Eva, zmagająca się z problemami małżeńskimi, początkowo nie wierzy w miłość, ale spotkanie z Goyo odmienia ich oboje. Premiera filmu na Netflixie już 5 lipca br.

"Mistrz" to dramat biograficzny oparty na prawdziwej historii Tadeusza "Teddy’ego" Pietrzykowskiego, przedwojennego mistrza Warszawy w wadze koguciej. Akcja filmu rozgrywa się w początkowym okresie funkcjonowania obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie Pietrzykowski trafia w pierwszym transporcie w 1940 roku. Aby przetrwać, bierze udział w walkach bokserskich na ringu, stając się symbolem nadziei dla współwięźniów. Film będzie można obejrzeć od 12 lipca.

Wakacje w pełni, a Netflix przygotował dla dzieci mnóstwo nowości, które umilą letnie dni. W lipcu na najmłodszych czekają fascynujące animacje, pełne przygód seriale i edukacyjne programy , które nie tylko bawią, ale i uczą. To idealny czas, aby wspólnie z dziećmi odkrywać nowe historie i cieszyć się beztroskimi chwilami przed ekranem. Sprawdź, co warto obejrzeć w te wakacje.

Trolls Band Together

W trzeciej części serii "Trolls", Poppy i Branch odkrywają, że Branch był kiedyś członkiem boysbandu o nazwie BroZone. Kiedy Floyd, jeden z braci Brancha, zostaje porwany, Poppy i Branch muszą połączyć siły, aby uratować go i zjednoczyć rodzinę. Premiera wystartuje 15 lipca.

The Imaginary

"The Imaginary" to animowana przygoda oparta na książce A.F. Harrolda. Opowiada historię dziewczynki imieniem Amanda i jej wyimaginowanego przyjaciela Rudgera, którzy razem przeżywają niesamowite przygody. Kiedy Rudger zostaje oddzielony od Amandy, musi stawić czoła tajemniczemu zagrożeniu i odnaleźć drogę powrotną do swojej przyjaciółki. Serial będzie dostępny na platformie już od 5 lipca.