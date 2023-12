Spis treści: 01 Najpopularniejszy święty na świecie

02 Moda na Mikołaja

03 Ludolfingowie chcą Mikołaja dla siebie

04 Święty Mikołaj trafia do Polski

05 Polacy czcili świętego Mikołaja nim Europa go poznała

06 Święty Mikołaj w trójce najważniejszych świętych w Polsce

Najpopularniejszy święty na świecie

Z punktu widzenia Europejczyków biskup Mikołaj był egzotycznym świętym. Pochodził z odległej Azji Mniejszej, uważany był za męczennika, ale niewiele wiadomo o jego śmierci poza jej datą: 6 grudnia 345 bądź 352 roku. Pierwszy żywot świętego powstał w IX wieku w Konstantynopolu, czyli pięć wieków po jego śmierci. Wiele było i jest zagadek w żywocie Mikołaja z Miry, a z punktu widzenia Europy był odległym, osobliwym świętym - dlaczego zatem jego kult tak silnie rozprzestrzenił się na naszym kontynencie? Jak to się stało, że Mikołaj jest najlepiej znanym świętym katolickim i prawosławnym na świecie?

Moda na Mikołaja

Myślisz, że święty Mikołaj to popkulturowe zjawisko naszych czasów? Otóż moda na Mikołaja zapanowała dużo wcześniej, a jej ogromnymi zwolennikami byli władcy Konstantynopola. Cesarstwo Bizantyjskie w średniowieczu było jednym z najpotężniejszych państw świata, a wzorce i mody płynące z Konstantynopola były chętnie przyjmowane przez chrześcijańskich władców, którzy nie tylko chcieli naśladować bizantyjskich cesarzy, ale też zyskać podobną potęgę i prestiż.



Kiedy księżniczka bizantyjska Teofano udała się do Niemiec, gdzie miała zostać poślubiona przyszłemu cesarzowi, zabrała ze sobą ikonę przedstawiającą Mikołaja, biskupa Miry, a wraz z nią kult świętego.



Ludolfingowie chcą Mikołaja dla siebie

Za sprawą Teofano kult biskupa Mikołaja trafił do Europy. Był orientalnym świętym kojarzonym z Bizancjum, co zdecydowanie podnosiło jego prestiż. Ludolfingowie władający wówczas Pierwszą Rzeszą Niemiecką pretendowali do miana cesarzy rzymskich - władców całej Europy, chcieli być równi bizantyjskim cesarzom, a kult biskupa Miry miał pokazywać ich bliskie związki z Konstantynopolem. Ottonowie zmonopolizowali tego świętego jako osobistego pośrednika pomiędzy członkami dynastii a Bogiem. Tylko oni mogli fundować kaplice i kościoły pod wezwaniem świętego Mikołaja.



W X wieku, gdy Teofano przybyła do Niemiec, istniała tylko jedna religia - chrześcijaństwo, dlatego kult świętego, który przywędrował z Konstantynopola, mógł być praktykowany także w Europie. Do schizmy (podziału w Kościele) dojdzie dopiero w 1054 roku, wówczas powstanie prawosławie z duchowym ośrodkiem władzy w Konstantynopolu i Kościół rzymskokatolicki z papieżem jako głową Państwa Kościelnego.

Święty Mikołaj trafia do Polski

Teofano i Otton II mieli córkę - Matyldę, która została wydana za mąż za palatyna reńskiego, z tego związku urodziło się dziesięcioro dzieci, a jednym z nich była Rycheza.



W latach 1007-1013 Bolesław Chrobry toczył z niemieckim cesarzem Henrykiem II Świętym wojnę o terytorium. W Zielone Świątki w nocy z 24 na 25 maja władcy podpisali w Merseburgu traktat pokojowy, który miał zakończyć wojnę. W jego myśl Bolesław otrzymywał Łużyce i Milsko, ale musiał złożyć hołd lenny cesarzowi i wesprzeć go militarnie w wyprawie na Rzym. Aby przypieczętować pokój, wyciągnięto Rychezę (nazywaną też Ryksą) z klasztoru, gdzie spędzała swoje młode lata i uczyniono z niej żonę Mieszka II Lamberta (syna Bolesława Chrobrego). Ślub odbył się niezwłocznie, bo w 1013 roku. Jak się okazało, słaba to była gwarancja, bo już w 1015 roku Chrobry odmówił wypełnienia zobowiązań lennych i wybuchła kolejna wojna.

Zdjęcie Rycheza i Mieszko II /Jan Matejko /domena publiczna



Polacy czcili świętego Mikołaja nim Europa go poznała

Choć małżeństwo nie przyniosło spodziewanego spokoju, to jednak wywarło duży wpływ na kult świętego Mikołaja w Polsce. Moda na egzotycznego biskupa Miry przybyła wraz z Rychezą Lotaryńską do Polski i zadomowiła się tu na dobre. Nim Czesi, Skandynawowie czy Francuzi poznali Mikołaja, miał on w Polsce wiele kaplic i kościołów. Fundatorką najstarszych była prawdopodobnie Ryksa, ale w późniejszych latach Piastowie kontynuowali to dzieło i budowali miejsca sakralne pod wezwaniem biskupa z Miry. Stał się święty Mikołaj, podobnie jak dla Ottonów, patronem również dla Piastów.



Zdjęcie Malowidło z kościoła pw. św. Mikołaja w Krakowie przedstawia świętych Mikołaja i Stanisława rozmawiających z Matką Boską trzymającą małego Jezusa / East News

Święty Mikołaj w trójce najważniejszych świętych w Polsce

Kult biskupa Mikołaja jako jednego z najważniejszych świętych w Polsce przetrwał wieki. Świadczy o tym kalendarz katedry krakowskiej z XIII wieku, w którym 6 grudnia oznaczono zielonym kolorem. Tej barwy używano wyłącznie do wyróżnienia dni, kiedy wspominano najważniejszych świętych dla polskiego Kościoła. W kalendarzu na zielono zaznaczone były tylko trzy dni: obchody wspomnienia świętego Wacława, świętego Stanisława i... świętego Mikołaja. O znaczeniu biskupa Miry w Polsce świadczyć może także fakt, że w katerze wawelskiej miał on własną kaplicę i ołtarz, który w XVII wieku przekazano do Zborówka pod Wieliczką. Jest zatem kult świętego Mikołaja zakorzeniony w naszej polskiej kulturze o wiele silniej, niż można by przypuszczać.

