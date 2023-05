Tegoroczna, majowa pogoda płata figle. Kilka dni ze słońcem i wysokimi temperaturami, następnie chmury, deszcz i kilka lub kilkanaście stopni Celsjusza mniej - właśnie z taką aurą przyszło nam się mierzyć od początku miesiąca.

I choć miniony weekend mógł napawać nas optymizmem, co do ustabilizowania się pogody, to jednak teraz okazuje się, że znowu będzie ona w kratkę. Od zachodu wedrze się do Polski strefa opadów i burz, a od wtorku da o sobie znać cyklon Dawid.

Jaka pogoda czeka nas w tym tygodniu?

We wtorek na zachodzie i południu miejscami burze, w czasie których w Sudetach, Tatrach i Beskidzie Sądeckim może spaść nawet około 25-35 mm deszczu - informuje IMiGW. Prognozowana temperatura od 20°C na zachodzie do 24°C na południu, z kolei na południowym zachodzie i na Półwyspie Helskim dosyć chłodno, bo tylko 16°C.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed porywistym wiatrem towarzyszącym burzom.

Zdjęcie W tym tygodniu czeka nas duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu / 123RF/PICSEL

W środę z bezchmurnego nieba cieszyć się będą wyłącznie mieszkańcy północno-wschodnich rejonów Polski. Na pozostałych obszarach prognozowane są opady deszczu oraz wyładowania atmosferyczne. Nad morzem tylko 15 °C, w centralnej Polsce około 20°C, a najcieplej, bo do 24°C na północnym wschodzie. W czasie burz możemy spodziewać się porywów wiatru do 60 km/h - czytamy w komunikacje IMiGW.

Czwartek bez większych zmian - niebo nad całą Polską pokryje się chmurami, na dodatek temperatura nad morzem spadnie do 14 °C. Możliwe przelotne opady deszczu. Z kolei w piątek rozpogodzi się na północy, a nad morzem zaświeci słońce, choć temperatura pozostawi tam dużo do życzenia, gdyż wyniesie od 12°C do 15°C.

Zdjęcie Wszystko wskazuje na to, że do soboty nie pożegnamy się z parasolami / 123RF/PICSEL

Na wschodzie Polski przelotne opady deszczu, a na pozostałych obszarach wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków północnych.

W sobotę i niedzielę wreszcie więcej słońca, ale niestety umiarkowanie ciepło. Termometry pokażą w sobotę maksymalnie 18°C, natomiast w niedzielę 21°C. Nie powinno padać, a wiatr słaby i umiarkowany - informuje IMiGW.