Każda osoba po ślubie ma prawo wrócić do swojego nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa. Ma na to czas do trzech miesięcy, licząc od daty rozwodu. Czy jednak były małżonek może zażądać rezygnacji ze swojego nazwiska po rozwodzie od osoby, która je przyjęła na ślubie? Prawo w tym przypadku jest bezwzględne: po rozwodzie nie można domagać się, aby były małżonek zmienił nazwisko na to, które nosił przed ślubem. Nie ma na to żadnych skutecznych narzędzi. O powrocie do wcześniejszego nazwiska decydować może tylko osoba, która je nosi, ponieważ jest to jej dobro osobiste. Wygląda więc na to, że jeśli marzenie Agaty o tym, by Piotr zrezygnował z jej nazwiska, może pozostać niespełnione.