Dlaczego ziemniaki ciemnieją?

Za ciemnienie ziemniaków po obraniu odpowiada zawarty w nich enzym - oksydaza polifenolowa. Wchodzi on w szybką reakcję z powietrzem, przez co kolor obranego ziemniaka zmienia swój naturalny odcień na nieapetyczną szarość. Chociaż nie ma to żadnego wpływu na smak warzywa ani jego wartości odżywcze, może jednak uderzać w nasze poczucie spożywczej estetyki. Istnieją cztery sposoby, by zapobiec ciemnieniu ziemniaków.

Co zrobić, by obrane ziemniaki nie ciemniały?

By uchronić obrane ziemniaki przed ciemnieniem, możemy wykonać bardzo prostą czynność. Ponieważ jak wiemy, zmiana koloru spowodowana jest kontaktem enzymu zawartego w warzywie z powietrzem, po prostu musimy odciąć jego dostęp do naszej przyszłej potrawy. Obrane ziemniaki wystarczy włożyć do garnka i zalać wodą zaraz po obraniu. Gotowe. Pamiętajmy jednak, by nie pozostawić ich w takim stanie zbyt długo. Ziemniaki nasączone wodą tracą wiele ze swoich smakowych zalet.

Co zrobić by ziemniaki starte na tarce nie ciemniały?

Ziemniaczanego purée z wiadomych przyczyn wodą zalać już nie możemy. Są na szczęście inne sposoby, by spowolnić proces ich szarzenia. Jednym z nich jest dodanie do tartych ziemniaków łyżki kwaśnej śmietany. Dobre efekty daje również posypanie ich mąką lub skrobią kukurydzianą. Możemy sięgnąć także po sok z cytryny, który ma podobne działanie, ale wpływa na smak warzyw. Dlatego też nie będzie to dobry wybór przy niektórych przepisach. Wszystkie te substancje spowalniają reakcję oksydazy polifenolowej z powietrzem, ale jej nie zatrzymują. Dlatego dobrze jest szybko kontynuować dalsze kroki związane z obróbką naszych ziemniaków.