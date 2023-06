Lasy Państwowe opublikowały na Facebooku post, przedstawiający sylwetkę wyjątkowo osobliwego pająka. Ten owad to tzw. "crab spider", przypominający swoim wyglądem... kraba. - Patrzysz między liście i myślisz sobie... zaraz zaraz, czy to krab? I niewiele się pomylisz! Choć oczywiście nie spotkamy krabów spacerujących po roślinach na łące, to pająki z rodziny ukośnikowatych lubią je przypominać. Dlatego anglojęzyczni często określają je potoczną nazwą "crab spiders" - czytamy w poście.

W kolejnej części wpisu eksperci opisali wygląd pająka:

Dwie pary przednich odnóży ukośnikowatych potrafią się znacznie wyróżniać na tle pozostałych, zarówno rozmiarem jak i ubarwieniem. Charakterystyczna poza pająka dodatkowo nadaje im wyglądu niewielkich szczypiec.

Faktycznie, owad zaskakuje wyglądem, znany jest także z imponującej umiejętności kamuflażu. Co jeszcze wiemy o "crab spider"?

"Crab spider" bytuje na drzewach. Co wiemy o pająkach-krabach?

Pająki ukośnikowate to cała rodzina pająków, obejmująca ponad 2200 gatunków, sklasyfikowanych w 184 rodzajach. Wyglądem przypominają one kraby - mają dwie początkowe pary odnóży wyraźnie dłuższe od pozostałych. Znane są z umiejętności doskonałego kamuflażu. Pająki te osiągają od 2 do 23 mm długości ciała. Zazwyczaj są:

jaskrawo białe

różowe

zielone

żółte

szarawe

brązowe

Bytują głównie na roślinach, zwłaszcza na liściach - rzadko żyją na ziemi. Ukośnikowate nie budują sieci łownej - na swoje ofiary czatują z rozłożonymi dwiema początkowymi parami odnóży, korzystając z doskonałego kamuflażu. W Polsce żyją 43 gatunki "crabs spiders".

