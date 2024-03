Cyklon Dorte nadciąga nad Polskę. Co przyniesie?

W poniedziałek 4 marca pogoda jednak zaskoczy. Część kraju nadal będzie się cieszyć coraz cieplejszą aurą, ale niektóre regiony zmierzą się z zimową pogodą. Jak się okazuje, za wszystkim stoi cyklon Dorte, który właśnie nadciąga nad Polskę.

Poniedziałek odznacza się umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Deszczu nie zabraknie przede wszystkim na wschodzie Polski. Prognozy wskazują na opady również na południu kraju, tam dodatkowo wystąpią burze, którym może towarzyszyć silny i porywisty wiatr.

Wszystko wskazuje na to, że w poniedziałek pojawi się śnieg. Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że dotyczy to północno-wschodniej części kraju. Opadów należy się spodziewać wieczorem.

Zdjęcie Ostatnie dni w wielu regionach Polski były oznaką nadchodzącej wiosny / Jacek Boron/REPORTER / East News

Pogoda na poniedziałek 4 marca

W poniedziałek termometry wskażą iście wiosenną pogodę, mimo że do rozpoczęcia tej pory roku trzeba jeszcze trochę poczekać. Dotyczy to jednak tylko części Polski. Okazuje się, że 4 marca najcieplej będzie w południowej Polsce. "Temperatura maksymalna 3 st. C., 5 st. C. na północnym wschodzie, 6 st. C., 9 st. C. w centrum, do 14 st. C., 16 st. C. na południu kraju" - podaje IMGW.

Prognozy IMGW na noc wskazują na opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Te zjawiska będzie można zaobserwować w północnej Polsce. Lokalnie pokrywa śnieżna może wzrosnąć o pięć cm.

"W Małopolsce i Podkarpaciu możliwe burze. Temperatura minimalna od 2 do 5 st. C., na północy kraju od 0 do 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-wschodni, na południowym wschodzie przeważnie południowy" - czytamy na stronie IMGW.

