Wtorkowy poranek będzie ostatnim z dodatnią temperaturą. Kolejne godziny przyniosą bowiem coraz więcej opadów, a temperatura zacznie gwałtownie spadać. Opady deszczu zmienią się w opady śniegu.

- W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu, na północnym wschodzie i w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. W Karpatach spadnie około 10 cm śniegu. Temperatura od 3 st. C do 7 st. C, w dolinach górskich około 1 st.C. Na Podkarpaciu okresami porywy do 60 km/h - informuje IMGW.