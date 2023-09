Cyklon Lee zmierza do Europy. Polacy odczują jego działanie

Cyklon Lee uderzył w Kanadę

Lee początkowo był określany huraganem. W czwartek wieczorem zakwalifikowano go do piątej kategorii. Wówczas podmuchy wiatru osiągały nawet 260 km/h.

W sobotę Lee dotarł do północno-wschodnich wybrzeży Ameryki Północnej. W Kanadzie jego siła osłabła, ale mimo to porywy wiatru dochodziły do ponad 110 km/h. Wichury, ulewy i fale wywołały wiele szkód, a 187 tys. Kanadyjczyków musiało się zmierzyć z przerwą w dostawie prądu. Problemów z elektrycznością doświadczyło dokładnie 154 tys. osób w Nowej Szkocji, 28,6 tys. w Nowym Brunszwiku i 4,5 tys. na Wyspie Księcia Edwarda. Dodatkowo pojawiły się utrudnienia w ruchu drogowym, lotniczym, kolejowym i morskim.

W sobotę The Associated Press informowało o wydanych ostrzeżeniach przed cyklonem Lee dla USA, a dokładnie terenu między Portsmouth w New Hampshire do wschodniej części stanu Maine.

Lee zmierza do Europy

Jak podaje, twojapogoda.pl, były huragan Lee opuści Kanadę i będzie zmierzać nad północnym Atlantykiem w kierunku Europy. Prognozy wskazują, że dotrze wraz z początkiem tygodnia, najprawdopodobniej we wtorek, 19 września. Odczują go przede wszystkim Brytyjczycy, którzy muszą się spodziewać wichur i ulewnych deszczy. Porywisty wiatr, intensywne opady deszczu i temperatura maksymalnie do 17 st. C. ma być pierwszą oznaką nadchodzącej jesieni.

Zdjęcie W Polsce w tym tygodniu prognozowany jest silny wiatr do 60-70 km/h / 123RF/PICSEL

Wszystko wskazuje na to, że działanie Lee będzie odczuwalne w krajach basenu Morza Północnego i Bałtyckiego, gdzie pojawi się sztorm. W Polsce w tym tygodniu prognozowany jest silny wiatr do 60-70 km/h. Ma być to jednak spowodowane także wpływem innych układów niżowych.

