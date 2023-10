Zobacz również: Jaka będzie tegoroczna zima? Poznasz po szczegółach w ogrodzie

Temperatura powietrza w kraju będzie zróżnicowana

W niektórych regionach kraju będzie dość ciepło. Na Suwalszczyźnie temperatura maksymalna wyniesie do 16 st. C., natomiast na Podkarpaciu słupki rtęci pokażą nawet 22 st. C.

Na północy i północnym zachodzie kraju meteorolodzy przewidują maksymalnie 14-16 st. C., w centrum kraju 16-18 st. C. Natomiast najcieplej będzie w Małopolsce, gdzie temperatura będzie sięgać nawet 23-24 st. C.

W nocy pogoda gwałtownie ulegnie zmianie. Słupki rtęci spadną nawet do 4 st. C. na pojezierzach, 8 st. C w centrum kraju, a także 12-14 st. C. na Śląsku i Podkarpaciu.

W większej części kraju wiatr słaby i umiarkowany, natomiast w strefie brzegowej w porywach rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę.

W tych regionach intensywniej odczujemy zmęczenie

W większości kraju wilgotność powietrza osiągnie 80-90 procent. Na południu będzie odczuwalny komfort termiczny, jednak aura za oknem niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie. Mieszkańcy południowych województw będą dziś intensywniej odczuwać zmęczenie.

Z kolei w pozostałej części kraju mimo chłodu i szarej aury, warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.