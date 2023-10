Prognoza pogody 11-16 października 2023

Zdjęcie Najnowsze prognozy pogody mówią jasno: złota polska jesień powróci / 123RF/PICSEL

Jaka będzie pogoda w Polsce w najbliższych dniach? Szczegółową prognozę przygotował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wynika z niej, że w środę i czwartek temperatura maksymalna wyniesie od 12 do 15 st. na północy, ok. 17 st. w centrum i 21 st. w południowej części kraju.

Z kolei w piątek na północnym wschodzie termometry wskażą maksymalnie 13 st. W centrum temperatura wyniesie 17 st., a na południowym zachodzie - 21 st. W sobotę temperatura maksymalna w przeważającej części kraju wyniesie od 20 do 25 st. Celsjusza. Wyjątkiem będzie północny zachód, gdzie termometry wskażą ok. 18 st. Celsjusza.

Niedziela 15 października również upłynie pod znakiem przyjemnych temperatur. Jak podaje IMGW, temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. Celsjusza na Pomorzu, ok. 14 st. w centrum i do 20 st. na Podkarpaciu. W nowy tydzień 16 - 20 października wejdziemy z temperaturą minimalną od 3 do 7 st. Celsjusza. Na Podhalu termometry wskażą natomiast 0 st. IMGW prognozuje, że w poniedziałek w ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 9 do 12 st., na Podhalu około 6 st.