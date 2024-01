Leśnicy pokazali zdjęcie rzadkiego zjawiska

Życie i styl Co daje 1 godzina spaceru dziennie? Naukowcy są zgodni Facebookowy profil Lasów Państwowych to kopalnia ciekawostek i informacji o faunie oraz florze. Tym razem leśnicy podzielili się zdjęciem przedstawiającym niewielki kawałek drewna porośnięty gęstymi i srebrnymi włosami. Wielu to niezwykłe zjawisko przypomina również watę.

Ten wyjątkowy twór to tzw. lodowe włosy, które występują niezwykle rzadko i można je spotkać jedynie na półkuli północnej. Po raz pierwszy zostały opisane w 1918 roku, ale dopiero niespełna sto lat później w 2015 odkryto przyczynę ich występowania. Udało się tego dokonać naukowcom z Niemiec oraz Szwajcarii.

Zdjęcie Na facebookowym profilu Lasów Państwowych pojawiło się zdjęcie "lodowych włosów" / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Długi weekend w marcu. Wolne zacznie się już w czwartek

Czym są "lodowe włosy"?

"Lodowe włosy" tworzą cienkie kryształki lodu. Jak czytamy pod postem Lasów Państwowych, ich powstawanie warunkują trzy czynniki. Jest to wysoka wilgotność, temperatura poniżej 0 st. C. oraz martwe drewno z obecnością łojówki różowawej. To właśnie za sprawą tego grzyba proces krystalizacji spowalnia. Delikatnie wypychana woda tworzy dosłownie lodowe włosy. Ten wyjątkowy twór dość szybko ulega roztopieniu. Wystarczy dotknąć lodowe kosmyki, by w ekspresowym tempie zmieniły stan skupienia ze stałego w ciekły.

Reklama

Zobacz także: Budzisz się w środku nocy? Pod żadnym pozorem nie rób jednej rzeczy, bo już nie uśniesz

Zdjęcie leśników od razu spotkało się z odzewem ze strony internautów. Niektórym z nich również udało się natknąć na "lodowe włosy" podczas leśnych wędrówek. Swoimi zdjęciami podzielili się w komentarzach. "Przepiękne zjawisko, miałam szczęście znaleźć", "Piękne i naturalne, jak wata szklana", "Przepięknie wygląda!", "Puchatki. Jak sierść białego kota. Piękne" - czytamy na Facebooku.

***