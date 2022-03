Wielki post. Czego katolicy nie powinni robić?

Wstydziła się rozbierać. Oto, co lekarze zrobili z jej ciałem Podstawowym ograniczeniem w czasie wielkiego postu jest zakaz organizacji imprez. Katolicy nie powinni bawić się, tańczyć czy głośno śpiewać. Mogą jednak spotykać się w gronie znajomych - chodzi jedynie o huczne świętowanie, bowiem okres ten powinien być czasem zadumy i pokuty.

Z imprezowaniem związana jest kolejna zasada, czyli umiarkowane spożycie alkoholu. Nie jest to może surowy zakaz, lecz duchowni zalecają wstrzemięźliwość, aby nie ulegać pokusom. Najbardziej wskazane jest podjęcie przed samym sobą i bliskimi postanowienia o niespożywaniu alkoholu przez okres całego wielkiego postu.

Zdjęcie Złamanie postu może zostać w niektórych przypadkach uznane za grzech / TOMASZ RYTYCH/REPORTER / East News

Podobne postanowienie można powziąć odnośnie jedzenia słodkości i różnych przekąsek. Ich spożywanie nie jest surowo zabronione, jednak zaleca się unikanie tego typu żywności podczas wielkiego postu tak, aby móc się w tym czasie skupić na ważnych dla katolików sprawach duchowych i nie rozpraszać się.

Inną pokusą, której nie warto ulegać w okresie wielkiego postu, są zakupy. Nie chodzi oczywiście o te spożywcze, ale odzieżowe czy innego typu - takie, bez których można się obejść przez 40 dni. Ten wyjątkowy dla Kościoła katolickiego czas może pomóc w temperowaniu własnych pokus i kształtowaniu silnej woli.

Wielki Post. Co katolicy mogą robić?

Zabronione w trakcie wielkiego postu nie jest uprawianie seksu. Katolicy muszą jednak pamiętać, że według Kościoła katolickiego dozwolone są jedynie stosunki płciowe pomiędzy małżonkami, natomiast wszystkie inne akty seksualne są grzechem i trzeba się z nich spowiadać.

Zdjęcie W czasie wielkiego postu katolik nie musi rezygnować z seksu małżeńskiego / 123RF/PICSEL

Wiemy już, że dla katolików zakazane są obecnie huczne imprezy. A co z innymi rozrywkami? Chodzenie do kina czy teatru jest dozwolone, duchowni zalecają jednak, aby wybierać filmy i spektakle bardziej poważne lub skłaniające do zadumy i refleksji, zamiast musicali oraz komedii. Pamiętajmy też, że odwiedzanie barów czy klubów jest zabronione podczas wielkiego postu.

Czas pokuty nie oznacza dla katolików przymusowego smutku czy użalania się. Ważne jest, aby w czasie wielkiego postu zastanowili się nad swoim życiem i wiarą. Wskazany jest również udział w wielkopostnych nabożeństwach - rekolekcjach, drodze krzyżowej czy gorzkich żalach.

