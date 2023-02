Ten obrazek wiele mówi o twojej osobowości. Spójrz i sprawdź!

Spis treści: 01 Jeśli jako pierwszy w oko wpadł ci samochód...

Złudzenia optyczne są zabawne, ale ich zastosowanie w psychologii jest czymś więcej niż prostą rozrywką. Wiele z tych iluzji może ujawnić, kim jesteś jako osoba. Przecież psychologowie używają plam atramentu, aby zrozumieć swoich pacjentów nie bez powodu. Kiedy pokazują swoim pacjentom obrazy, a następnie proszą ich o wyjaśnienie tego, co widzą, ich podświadomość przywołuje rzeczy ukryte pod powierzchnią. Nie wierzysz? Sprawdź.

Jeśli jako pierwszy w oko wpadł ci samochód...

Najprawdopodobniej oznacza to, że najważniejsza jest dla ciebie wolność. Uwielbiasz podróżować i najchętniej poświęciłbyś się temu bez reszty. Możliwość wyruszenia w drogę, potencjał przygody to coś, co zawsze rozpalać będzie twoje serce i wyobraźnię. Jesteś człowiekiem, który nie poddaje się opiniom innych, żyje we własnym tempie i robi tylko to, co przychodzi mu naturalnie. Nie ma mowy o układaniu się, naginaniu, zmuszaniu do czegoś.

Jeśli jako pierwszy w oko wpadł ci mężczyzna...

Psychologowie na podstawie tej odpowiedzi wnioskują, że twoja natura jest analityczna. Masz tendencje do skupiania się na dużym obrazie i lekceważenia drobnych szczegółów. Jesteś wzrokowcem i szybko przyswajasz wiedzę. To wszystko oczywiście bardzo ważne i dobre, ale też nie bez powodu posługujemy się powiedzeniem "diabeł tkwi w szczegółach". Warto spróbować przekierować na nie uwagę, częściej się na nich skupiać, żeby nie przegapić czegoś potencjalnie ważnego.

