Wraz z początkiem września ruszają wypłaty czternastej emerytury. Niektórzy otrzymają przelewy 1 września, część osób będzie musiała poczekać na kolejne terminy wypłat. Świadczenie może trafić na ich konto 5,6,10,15, 20 i 25 września. W tym roku wysokość świadczenia to 2650 zł brutto. Dodatkowe pieniądze otrzymają emeryci i renciści, u których wysokość regularnie przyznawanych świadczeń nie przekracza kwoty 2900 zł.

14. emerytura: kto otrzyma

W Polsce (według danych ZUS), w Polsce żyje ponad 9,3 mln emerytów i rencistów. Prawie 7,2 mln to emeryci, a ponad 2 mln osób - renciści. Ok. 850 tys. z nich otrzymuje rentę z tytułu niezdolności do pracy, a nieco ponad milion przebywa na rencie rodzinnej. Osoby należące do tych grup mają prawo do otrzymania 14. emerytury. W ostatniej z grup znajdują się dzieci, które mają prawo do otrzymania świadczenia po zmarłym rodzicu.

"Czternastka" trafi nie tylko do seniorów. Pieniądze otrzymają też dzieci

Zdjęcie Każda renta rodzinna ma przypisaną jedną 14. emeryturę / Marek Bazak / East News

Wraz z wrześniowymi wypłatami 14. emerytur, dodatkowe pieniądze trafią również do dzieci, które pobierają rentę rodzinną. Aby członkowie rodziny mogli pobierać rentę po zmarłym, w chwili śmierci musi on mieć m.in. ustalone prawo do emerytury lub spełnia warunki do jej uzyskania, miał prawo do emerytury pomostowej czy ustalone prawo do renty z tytuły niezdolności do pracy.

Dziecko ma prawo do otrzymywania świadczenia po zmarłym rodzicu, jeśli było dzieckiem własnym, drugiego małżonka lub dzieckiem przysposobionym. 14. emeryturę otrzymają dzieci do ukończenia 16. roku życia, do ukończenia 25. roku życia (jeśli się uczą) lub bez względu na wiek, jeśli stały się niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub jeśli kontynuują naukę w szkole przed ukończeniem 25. roku życia.

Ile wyniesie "czternastka" dla dzieci?

Jaka będzie wysokość "czternastki" dla dzieci? Tutaj wszystko zależy od wysokości otrzymywanej renty rodzinnej. Jej wysokość jest różna i zależy od liczby uprawnionych do jej otrzymywania osób. ZUS przypomina, że renta rodzinna wynosi:

85 proc. świadczenia zmarłego - jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba,

- jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba, 90 proc. świadczenia zmarłego - jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby,

- jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby, 95 proc. świadczenia zmarłego - jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Każda renta rodzinna ma przypisaną jedną 14. emeryturę. W praktyce oznacza to, że jeśli prawo do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu ma np. dwójka dzieci, musi dzielić się przyznawanym świadczeniem. Tak jest też w przypadku "czternastki" - świadczenie jest dzielone między uprawnione osoby.

