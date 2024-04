W okresie menopauzy, dotykającej kobiety między 45. a 55. rokiem życia, dochodzi do zmniejszenia poziomu estrogenów oraz wahań poziomu hormonów, które w efekcie znacząco spowalniają metabolizm. Wówczas w naturalny sposób zwiększa się poziom tkanki tłuszczowej w organizmie, a wiele kobiet zaczyna przybierać na wadze . Wtedy warto wziąć się do pracy.

Fitoestrogeny są związkami pozwalającymi zmniejszyć dolegliwości wywołane przez menopauzę. Wykazują bowiem niemal identyczne działanie do tego, który spełniają w organizmie estrogeny - te same, których poziom w okresie menopauzy znacznie spada. Owocami obfitymi w fitoestrogeny są przede wszystkim ananasy, banany, daktyle, figi, jabłka, kiwi, mango czy pomarańcze . Znaleźć można je również w porzeczkach, rodzynkach, suszonych śliwkach, winogronach czy żurawinie, a także produktach sojowych .

Przy okazji warto zadbać również, by dieta pozwoliła utrzymać właściwy poziom wapnia, witaminy D oraz likopenu - składników, które pozwalają zniwelować ryzyko osteoporozy. Do codziennego menu należy zaprosić pobudzające do pracy układ trawienny produkty fermentowane oraz bogate w spowalniające procesy starzenia się organizmu antyoksydanty aronie, borówki czy kakao.

Zdrowa, zbilansowana dieta to jednak nie wszystko. Ważne jest również ograniczenie kaloryczności posiłków oraz zadbanie o ich regularność. Eksperci radzą, by jeść niewielkie porcje co 3 - 4 godziny. W ten sposób unikniemy napadów głodu. Nie należy zapominać także o dostarczeniu do organizmu co najmniej 2 litrów wody dziennie.