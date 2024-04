Rukiew wodna, zwana również rzeżuchą wodną to roślina należąca do rodziny kapustowatych. Charakteryzuje się rozgałęzioną, wzniesioną lub częściowo poziomo położoną łodygą. Jej liście są pierzastosieczne, mięsiste, o kształcie lirowatym, przy czym liście szczytowe są większe niż pozostałe. Z wyglądu przypomina rozbudowaną rzeżuchę, natomiast jej smak możemy porównać do rukoli lub roszponki.



Roślina ta słynie przede wszystkim ze swoich właściwości leczniczych, które znane są już od starożytności. Persowie podawali ją żołnierzom, w celu zwiększenia ich wytrzymałości. W Grecji uważana była za afrodyzjak. Rukiew wodną uprawiał też Hipokrates, który wykorzystywał ją do leczenia zaburzeń krwi.