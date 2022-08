Spis treści: 01 Pia - imię mistrzyni

02 Pochodzenie imienia Pia

03 Znaczenie imienia Pia

04 Pia - miłość i rodzina

05 Pia - predyspozycje zawodowe

06 Zestawienie najważniejszych informacji na temat imienia Pia

Pia - imię mistrzyni

O imieniu Pia zaczęło robić się głośno, gdy polska lekkoatletka Pia Skrzyszowska podczas tegorocznych mistrzostw Europy w Monachium, zdobyła złoty medal w biegu na 100 metrów przez płotki. Wydarzenie okazało się być niezwykłym sukcesem dla naszej kadry - po raz pierwszy od prawie pół wieku reprezentanci naszego kraju zakończyli zawody na 6. miejscu w klasyfikacji medalowej. O sportowcach, którzy osiągnęli największe triumfy, jest teraz bardzo głośno.

Pia Skrzyszowska przyciągnęła uwagę nie tylko za sprawą swoich zdolności i mistrzowskich dokonań, ale również z powodu nietypowego imienia. Może się wydawać, że jest ono nieco egzotyczne, ale tak naprawdę pochodzenie imienia Pia jest nam kulturowo bliskie i kryje wyjątkowe znaczenie. Imię to nosiły kobiety już kilkaset lat temu, jednak nigdy nie cieszyło się zbyt dużą popularnością. W Polsce rodzice wybierają je bardzo sporadycznie - nie więcej niż kilka, kilkanaście razy w roku. Teraz, gdy mistrzynią Europy została Pia Skrzyszowska, statystyki te mogą się nieco zmienić.

Pochodzenie imienia Pia

Imię Pia nie przyszło do nas z zagranicy, jak mogłoby się wydawać. Jego korzenie sięgają kilku wieków wstecz, jest odpowiednikiem męskiego imienia Pius i stąd też się wywodzi. Oznacza to, że imię Pia swój początek miało w europejskim kręgu kulturowym.

Znaczenie imienia Pia

Zdjęcie Pia Skrzyszowska. Czy sukces złotej medalistki rozsławi jej wyjątkowe imię? / East News

Znaczenie imienia Pia jest bardzo pozytywne i zasługuje na uwagę. Opisuje bowiem kobietę oddaną, uczciwą oraz pobożną. Jest przypisane do numerologicznej 8, a więc imię to charakteryzuje osoby witalne, o dużej sile, a także niezwykle wytrzymałe w dążeniu do wyznaczonego celu. Niektórzy wierzą też, że Pia to kobieta odpowiedzialna, pracowita i sumiennie przykładająca się do swoich obowiązków. Posiadaczkom imienia Pia można zaufać, chociaż zdarza się, że bywają niekiedy porywcze i impulsywne.

W dzieciństwie Pia oczekuje troskliwej opieki i dużej uwagi otoczenia. Szczęśliwe dzieciństwo dla dziewczynki o imieniu Pia to przede wszystkim czas spędzony w otoczeniu bliskich osób. Pia już od dziecka jest indywidualistką, która chce odgrywać ważną rolę w otoczeniu przez wywieranie wpływu na innych.

Pia - miłość i rodzina

Posiadaczki imienia Pia nie są zbytnio romantyczne. Partnera wybierają rozważnie, nie kierując się przy tym porywami serca, ale raczej analizą wszystkich argumentów przemawiających za stworzeniem głębszej relacji. Kiedy Pia zdecyduje się już na stały związek, jest z reguły osobą bardzo rodzinną i oddaną.

Pia - predyspozycje zawodowe

Kobiety o imieniu Pia cenią sobie profesjonalizm, który pomaga im w sprawach zawodowych. Pie świetnie odnajdują się w zajęciach prestiżowych, np. związanych z obrotem dużej sumy pieniędzy czy kosztownościami. Zamiłowanie do sportu i aktywności fizycznej pozwala im świetnie sprawdzić się w zawodzie trenera personalnego.

Zdjęcie Dziewczynki, których rodzice wybiorą imię Pia w przyszłości mogą przykładać dużą wagę do profesjonalizmu / 123RF/PICSEL

Zestawienie najważniejszych informacji na temat imienia Pia

Zdrobnienia imienia Pia: Pijka, Pika, Piasia, Pipi, Piunia.

Pia to imię pochodzenia łacińskiego, żeński odpowiednik tradycyjnego imienia Pius.

Znaczenie imienia Pia: oddana, uczciwa, pobożna.

Kiedy Pia obchodzi imieniny? 19 stycznia.

Znane kobiety noszące imię Pia: Pia Górska (1878-1974) - polska pisarka i malarka, Pia Zadora (ur. 1954) - amerykańska aktorka i piosenkarka, Pia Skrzyszowska (ur. 2001) - polska lekkoatletka, Pia Partum - reżyserka teatralna i operowa.

