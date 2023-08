15 sierpnia: co to za święto? Co się robi na 15 sierpnia?

15 sierpnia wierni kościoła katolickiego obchodzą święto Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny, zwane potocznie świętem Matki Boskiej Zielnej. Dlaczego nazywa się je właśnie w ten sposób? Jak się okazuje, pierwsi chrześcijanie znali legendę, zgodnie z którą "po śmierci Najświętszej Marii Panny apostołowie trzeciego dnia ciała jej w grobie nie znaleźli, tylko same zioła i kwiaty".

Zdjęcie W święto Matki Boskiej Zielnej do kościołów przynosi się bukiety ziół i kwiatów / 123RF/PICSEL

Matka Boska czczona była więc jako patronka ziół, kwiatów, owoców i zbóż. Co więcej, święto Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny przypadało wraz z zakończeniem żniw, a wdzięczni gospodarze w zamian za opiekę przynosili Maryi płody rolne.

Reklama

Zobacz również: "Ćwiczenia Duchowe" zachwalał Jan Paweł II. Nadal można brać w nich udział

Matki Boskiej Zielnej: zwyczaje. Bukiety z ziół i kwiatów

15 sierpnia w kościołach święci się płody ziemi, w tym przede wszystkim dojrzałe zboża i zioła, związane z bukiet. Według tradycji do poświęcenia powinno złożyć się siedem lub 77 różnych ziół, zbóż i kwiatów. Siódemka jest bowiem dla wierzących symbolem doskonałości.

Zobacz również: Zwracaj się do nich codziennie. Zapewniają szczęście, zdrowie i pieniądze

Czy w święto Matki Boskiej Zielnej trzeba iść do kościoła? Kościół mówi jasno

Święto Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny budzi jednak wśród katolików wiele wątpliwości. Bo czy 15 sierpnia trzeba iść do kościoła? Jak się okazuje, odpowiedź jest jasna i prosta. Święto Matki Boskiej Zielnej jest bowiem świętem nakazanym, co oznacza, że wierni mają wówczas obowiązek uczestniczenia we mszy świętej.

Zdjęcie Święto Matki Boskiej Zielnej jest świętem nakazanym, co oznacza, że wierni mają wówczas obowiązek uczestniczenia we mszy świętej / 123RF/PICSEL

Innymi świętami nakazanymi są również: 1 stycznia Nowy Rok - Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 6 stycznia Trzech Króli - Objawienie Pańskie, VII Niedziela Wielkanocy Wniebowstąpienie Pańskie, Boże Ciało Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 1 listopada Wszystkich Świętych oraz 25 grudnia Boże Narodzenia.



Zobacz również: Prawdziwa ozdoba każdego ogrodu. Zapewni cień i zachwyci wyglądem

Czy 15 sierpnia jest dniem wolnym od pracy? Święto kościelne i państwowe

15 sierpnia nie jest jednak wyłącznie świętem kościelnym. Tego dnia przypada również Święto Wojska Polskiego, które uznane zostało za święto państwowe, a więc dzień wolny od pracy.

W tym roku, wypadając we wtorek, pozwoliło wielu osobom przedłużyć weekend aż do czterech wolnych dni. Wystarczył bowiem jeden dzień urlopu w poniedziałek, aby cieszyć się czterema dniami błogiego odpoczynku.

Zobacz również: Wielu uważa je za trujące. Lasy Państwowe: czerwony owoc można jeść tylko wtedy