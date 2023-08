Spis treści: 01 Na czym polegają rekolekcje ignacjańskie?

02 W jaki sposób można odbyć rekolekcje ignacjańskie?

Na czym polegają rekolekcje ignacjańskie?

Rekolekcje są formą medytacji nad treściami zawartymi w Biblii. Odbywane są w głębokim milczeniu, które ma umożliwić uczestnikom wejście w boży wymiar rzeczywistości. Jest to także droga do głębszego zrozumienia samego siebie. Ignacy Loyola twierdził bowiem, że aby poznać Boga, trzeba najpierw poznać samego siebie i odwrotnie — zrozumienie własnej osoby prowadzi do lepszego poznania Boga.

Rekolekcja podzielone są na pięć etapów, z których każdy należy odbywać w ciągu jednego roku. Formacja przy pomocy Ćwiczeń Duchowych trwa więc pięć lat, a w każdym roku adepci poświęcają tydzień na uczestnictwo w rekolekcjach. Ćwiczenia muszą być rozłożone w czasie, ponieważ stanowią intensywne duchowe przeżycie, które powinno być włączane w życie codzienne.



Reklama

Zdjęcie Św. Ignacy Loyola jako założyciel zakonu jezuitów / MONKPRESS/East News / East News

Początkowym etapem rekolekcji ignacjańskich jest faza nazywana fundamentem, trwająca pięć dni. Jej tematem przewodnim jest miłość Boga wobec ludzi. W trakcie tego etapu uczestnik zapoznaje się z ignacjańską techniką medytacji i introspekcji. Następne fazy, nazywane "tygodniami", skupiają się na konkretnych tematach i zwykle trwają osiem dni każdy. Rekolekcje wprowadzają także tak zwane reguły, czyli zestaw duchowych wytycznych, które służą do identyfikowania i analizy wewnętrznych doznań, co jest niezbędne przy podejmowaniu świadomych decyzji.

W jaki sposób można odbyć rekolekcje ignacjańskie?

Możliwości podjęcia ćwiczeń są różne. Najbardziej znany sposób to udział w rekolekcjach zamkniętych w specjalnie przeznaczonych do tego celu jezuickich domach rekolekcyjnych. Aby wziąć udział, wystarczy odwiedzić stronę wybranego domu, znaleźć odpowiedni dla siebie termin, dokonać zapisu i przybyć na wskazane rekolekcje. W Polsce Rekolekcje Ignacjańskie prowadzą ośrodki Towarzystwa Jezusowego w Gdyni, w Suchej na Pomorzu, w Warszawie, w Kaliszu, w Łodzi, w Częstochowie, w Zakopanem, w Czechowicach-Dziedzicach i w Starej Wsi.

Inną metodą są liczne rekolekcje dostępne w jezuickich ośrodkach na terenie Polski. Oferowane są tam zarówno tradycyjne formy dostosowane do zabieganego stylu życia, jak i bardziej innowacyjne propozycje wymyślone przez kreatywnych jezuitów — warto zwrócić uwagę na te organizowane przez duszpasterstwa akademickie. Najprościej odwiedzić taki ośrodek i zapytać o nadchodzące rekolekcje bazujące na Ćwiczeniach Duchowych.

Przeczytaj też: Najczęstsze grzechy w małżeństwie. Wierzący muszą się z tego spowiadać

Zdjęcie Rekolekcje ignacjańskie wierzącym dają mistyczne doświadczenia. / 123RF/PICSEL

Osoby zainteresowane mają również możliwość podjęcia indywidualnej ścieżki. Wydawnictwo jezuickie WAM oraz jezuicki Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym oferują zasoby do samodzielnego przeżywania Ćwiczeń. Można tam znaleźć zarówno publikacje teoretyczne, jak i praktyczne, książki, konferencje na CD oraz audiobooki z treściami rekolekcyjnymi. Do wielu z nich dodane są uwagi ułatwiające ich praktykowanie. W procesie samodzielnej pracy nieocenioną pomocą będzie jezuita, który będzie naszym duchowym przewodnikiem, z którym będzie można się spotkać, podzielić doświadczeniami oraz poprosić o wyjaśnienie wątpliwości.

Przeczytaj też: "Co łaska" za ślub coraz droższa. Inflacja dotarła przed ołtarze

Zdjęcie "Ćwiczenia Duchowe" zachwalał Jan Paweł II. / 123RF/PICSEL

Można też szukać wskazówek w zasobach internetu. Blog o tematyce ignacjańskiej prowadzi na przykład ksiądz Wojciech Werhun, a polscy jezuici mają profile swoich ośrodków w mediach społecznościowych. Dobrym źródłem informacji jest facebookowe konto czasopisma Jezuici Nasze Wiadomości, gdzie można znaleźć zapowiedzi nadchodzących wydarzeń organizowanych przez ten zakon, w tym różnych form rekolekcji.

Każda z przedstawionych opcji pozwala przeżywać rekolekcje ignacjańskie z różnych perspektyw. Niektóre skoncentrowane są głównie na Piśmie Świętym, inne na przepracowywaniu własnych słabości, albo na osobistym rozwoju. W każdym jednak przypadku wzbogacają życie o duchowe doświadczenia.

Czytaj również: Projektant szczerze o "modzie" kościelnej. "Rażą mnie kiepskiej jakości tkaniny i plastikowe wazony"