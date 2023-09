Spis treści: 01 Czym jest rok przestępny?

02 Czy rok 2024 jest rokiem przestępnym?

03 Jak obliczyć czy dany rok jest przestępny?

04 Dlaczego mamy rok przestępny co 4 lata?

05 Skąd wzięła się nazwa rok przestępny?

Czym jest rok przestępny?

Rok przestępny to ten, który trwa 366 dni, zamiast 365. Ten 1 wyjątkowy dzień zawsze dokładany jest do tego samego miesiąca, jakim jest luty. To jedyny miesiąc o mniejszej liczbie dni, która się zmienia co 4 lata. Wtedy ma on 29 dni, natomiast w latach nieprzestępnych 28.

Rok przestępny stosowany jest po to, aby dostosować rok kalendarzowy do roku zwrotnikowego. Wykorzystuje się go tylko w kalendarzach, które opierają się na obiegu Ziemi wokół Słońca. Występuje także w tych polegających na połączeniu cyklu księżycowego ze słonecznym.

Reklama

Czy rok 2024 jest rokiem przestępnym?

Rok 2024 jest rokiem przestępnym. Ostatnim wydłużonym rokiem był 2020. Następny natomiast będzie 2028.

Jak obliczyć czy dany rok jest przestępny?

Uznaje się, że rok przestępny występuje co cztery lata. Wiedząc, który rok był przestępny, można po prostu dodać do niego odpowiednią ilość lat. Otrzymamy wtedy informacje o tym, który rok będzie miał więcej dni.

W przypadku, gdy tego nie wiemy, to istnieją dwie zasady, po których zweryfikujemy ten wyjątkowy rok. Za rok przestępny uznajemy ten, który:

jest podzielny przez 4;

jest niepodzielny przez 100 (z wyjątkiem tych podzielnych przez 400).

Latami przestępnymi nie były więc lata 1800,1900 czy 2100, bo da się je równomiernie podzielić przez 100. Przestępny były za to 1600 czy 2000, dlatego że da się je podzielić przez 400.

Dlaczego mamy rok przestępny co 4 lata?

Rok przestępny występuje co 4 lata, ze względu na różnice czasowe między rokiem zwrotnikowym a rokiem kalendarzowym. Rok astronomiczny trwa dokładnie 365 dni, 5 godzin 48 minut i 45,989 sekund. Rok kalendarzowy natomiast ma równo 365 dni i trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

Zdjęcie Rok 2024 jest rokiem przestępnym / 123RF/PICSEL

6 godzin różnicy, między rokiem zwrotnikowym a kalendarzowym sprawia, że co 4 lata różnica jest równa 24 godziny, czyli całą dobę. Aby czas kalendarzy wyrównać między sobą to dopisywana jest dodatkowa doba w lutym.

Skąd wzięła się nazwa rok przestępny?

Nazwa rok przestępny związana jest związana z czasownikiem "przestąpić", który oznaczał "przejść, przekroczyć coś". Z czasem utworzony został od niego przymiotnik "przestępny", który odnosił się do omijania czegoś.

Omijany był właśnie 29 lutego, który zaczął być nazywany "dniem przestępnym". Od tego określenia została zaczerpnięta nazwa "rok przestępny". Ten występował wtedy, kiedy w kalendarzu pojawiał się dodatkowy, pomijany dzień w drugim miesiącu.

Zobacz również:

To będzie najwyższy budynek świata. Wysoki na kilometr wieżowiec stanie się nowym rekordzistą

Dzisiejszej nocy szczelnie zamknij okna. W pogodzie szykują się zmiany

Polacy już rezerwują wycieczki na przyszły rok? "Najlepsze oferty są w przedsprzedaży"