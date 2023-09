W Bałtyku grasuje mięsożerna bakteria. 74-latek zmarł po kąpieli

W czwartkowe przedpołudnie na terenie całej Polski było pogodne i w większości słoneczne. W godzinach popołudniowych termometry pokazywać będą znowu rekordowe jak na wrzesień wartości. Jedynie w miejscowościach podgórskich unikniemy dziś upałów - utworzą się tam krótkotrwałe mgły i zamglenia, a termometry wskazywać będą od 21 do 25 st. C.

Pogoda na czwartek 21 września. Lato w Polsce ciągle trwa

Przez cały słońce ma dziś mocno operować, niebo będzie raczej bezchmurne, lokalnie obserwować będziemy umiarkowane zachmurzenie. Temperatura w niektórych regionach kraju sięgać będzie blisko 30 st. C. Dopiero w godzinach wieczornych na niebie pojawi się więcej chmur - szczególnie na zachodzie kraju, jednak nie przyniosą one raczej deszczu.

21 września słupki rtęci wskazywać będą wartości nawet o 7-10 st. C wyższe niż zazwyczaj. Na wschodzie, Wybrzeżu i Pogórzu Karpackim ma być od 23 do 25 st. C, a na pozostałym obszarze Polski od 26 do 28 st. C.

Dodatkowo upał potęgować będzie bardzo słaby lub umiarkowany wiatr, odczuwalny bardziej nad morzem, w górach i w rejonach podgórskich. Poza tym, że w całej Polsce ma być dziś bardzo ciepło, synoptycy prognozują również korzystne warunki biometeorologiczne.

Zmiany w pogodzie już dziś w nocy

Nadchodzącej nocy miejscami podziwiać będzie można gwiazdy na bezchmurnym niebie. Im bliżej poranka tym sytuacja może zacząć się zmieniać. Na zachodzie kraju pogodowi eksperci zapowiadają słaby deszcz - szczególnie w regionie przy granicy z Niemcami.

W nocy najzimniej będzie na obszarach podgórskich i na wschodzie - od 11-14 st. C, a w pozostałych częściach kraju - do 15 do 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i południowo-wschodnich. Na krańcach południowych może silnej powiać - w porywach do 45-60 km na godz.