Zmiana wartości w społeczeństwie

Rodzicielstwo kiedyś rzadko było spornym tematem, a nowożeńcy decydowali się na powiększenie rodziny zaraz po ślubie. Teraz ta kwestia wygląda trochę inaczej. Z biegiem czasu styl życia oraz wartości w oczach społeczeństwa uległy zmianie. Młodzi ludzie coraz częściej odkładają ślub na potem, a tym bardziej prokreację. Wolą skupić się na samorozwoju, karierze, finansach i indywidualnych doznaniach. Często spotyka się również stwierdzenie, że najpierw wolą sami doświadczyć życia, zanim w pełni pochłonie ich rodzicielstwo. Zdarza się także, że mimo ślubu i hucznego wesela, młoda para nie chce posiadać dzieci. Czy w oczach Kościoła widziane jest to jako grzech?

Priorytety nowych pokoleń nieustannie się zmieniają

Małżeństwo a rodzicielstwo. Oto co mówi przysięga

Warto zaznaczyć, że już podczas nauk przedmałżeńskich pojawiają się pytania dotyczące potomstwa. Jest to bardzo ważna i szeroko omawiana kwestia podczas przygotowań do ślubu. Istotne jest, aby partnerzy zgadzali się ze sobą w temacie założenia rodziny, aby na wspólnej drodze nie pojawiły się nieprzyjemne niespodzianki. Dodatkowo podczas ślubu para młoda składa przysięgę i musi odpowiedzieć na ważne pytanie: "Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym Bóg was obdarzy?". Wtedy zakochani najczęściej odpowiadają: "Chcemy".

Czy brak dzieci jest grzechem? Ksiądz wyjaśnia

Ksiądz doktor Robert Wielądek należy do diecezji warszawsko-praskiej. Od dwunastu lat pełni rolę opiekuna wspólnoty małżeństw o nazwie "Radość Miłości". Dodatkowo w 2022 roku został dyrektorem Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin KEP. W rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną duchowny wyraził swoje stanowisko w kwestii prokreacji w ramach małżeństwa. Ksiądz zaznaczył, że sam sakrament małżeństwa zakłada, iż jego uczestnicy powinni być szczerzy wobec Boga. Ponadto dodał, że małżeństwo osób, które świadomie skłamały, uznaje za nieważne.

Pytanie o dzieci pojawia się także w protokole, który każda para musi spisać. Nie ma możliwości, żeby ktoś wstąpił w związek małżeński nieświadomy tego założenia. podkreśla ks. dr Robert Wielądek o czym wspomina portal gazeta.pl

Jak to wygląda, jeżeli małżeństwo nie czuje gotowości na założenie rodziny? Zdaniem księdza: "Tam, gdzie jest miłość, znika lęk". Wyjaśnił, że niepokój towarzyszył ludziom od zawsze. Nawet naszym dziadkom lub pradziadkom, którzy zostawali rodzicami w czasach wojny. Kwestią sporną są również finanse. Ksiądz doktor Robert Wielądek tłumaczył, że warto zastanowić się, w jakim stopniu nasze obawy w danym temacie są uzasadnione, a jak bardzo są egoistyczne. Jednak co z małżeństwami, które chcą wstrzymać się z prokreacją?

Kościół mówi, że jeżeli na danym etapie rozeznaję, iż nie jestem otwarty na życie, to podejmuję bliskość małżeńską w dni niepłodne. W ten sposób odpowiedzialnie podchodzimy do swojego małżeństwa. wyjaśnił duchowny dla KAI

