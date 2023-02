Wielu katolików praktykuje regularną spowiedź. Zgodnie z wiarą jest ona bowiem spotkaniem z Bogiem, który odpuszcza grzechy i jedna z Kościołem. Wielu wiernych decyduje się na spowiedź wyłącznie w okresie Wielkiego Postu. Zgodnie z przykazaniami kościelnymi właśnie wtedy, przynajmniej raz w roku, należy wyznać kapłanowi swoje grzechy.

Przystąpienie do sakramentu pokuty wiąże się jednak z odpowiednim przygotowaniem. Wierny musi między innymi zrobić rachunek sumienia.

Po co robi się rachunek sumienia?

Rachunek sumienia, zgodnie z katechizmem Kościoła katolickiego, jest jednym z warunków dobrej spowiedzi. To nieodłączna część sakramentu pokuty, która pozwala na uświadomienie sobie oraz przypomnienie wszystkich złych uczynków, popełnionych od poprzedniego spotkania w konfesjonale.

Zgodnie ze wskazówkami kapłanów warto poświęcić mu nieco więcej czasu, tak, aby został przygotowany w jak najbardziej staranny sposób. Rachunek sumienia powinien być poprzedzony modlitwą do Ducha Świętego oraz dziękczynieniem za wszystkie dobre rzeczy, które spotkały grzesznika.

To nic innego, jak spotkanie z Bogiem w słabości. Niezwykle ważna jest więc świadomość tego, co zrobiliśmy źle, a nie jedynie szybkie wyliczenie grzechów kapłanowi.

Zdjęcie Do spowiedzi należy się przygotować / 123RF/PICSEL

Grzechy do spowiedzi. Z tych nie trzeba się spowiadać

Grzechy dzielimy na ciężkie oraz lekkie. Grzech ciężki, nazywany inaczej śmiertelnym, to świadome i dobrowolne złamanie przykazań Bożych lub kościelnych w istotnej rzeczy. Każdy inny traktowany jest jako grzech lekki. Jak się jednak okazuje, z wielu z nich najzwyczajniej nie trzeba się spowiadać.

"Mam wrażenie, że bardzo wiele grzechów, które nie są grzechami ciężkimi, włożyliśmy do worka z napisem ‘grzechy ciężkie’" - stwierdził, cytowany przez portal deon.pl, ojciec Adam Szustak. Co więcej, zakonnik podkreśla, iż grzechy lekkie nie kumulują się w jeden większy i nie trzeba się z nich spowiadać. W tym przypadku do odpuszczenia win wystarczy spowiedź powszechna, która ma miejsce na każdej mszy świętej. Pomoże również "stanięcie przed Bogiem i przyznane się do winy, która została popełniona" - podkreśla duchowny.

Z czego nie należy się spowiadać?

Na spowiedzi nie trzeba wyznawać, nazywanych przez księży, "pseudogrzechów", czyli grzechów lekkich. Wśród nich znajdują się między innymi cudze grzechy - te, które popełnił na przykład partner lub rodzic. Nie spowiadajmy się również z tego, co nam się śniło oraz ze wspomnień oraz emocji. Wierni często wyznają je u kratek konfesjonału, ponieważ nie widzą różnicy między emocjami, a czynami. Wyspowiadanie się z nich jest konieczne jedynie wtedy, kiedy emocje doprowadziły do grzechu.

Nie trzeba wyznawać także rozproszeń na modlitwie, wątpliwości w wierze oraz tego, że nie było nas na niedzielnej mszy z powodu choroby lub niezależnych od nas przeszkód.

Wśród grzechów lekkich wymienia się również pokusy, złe i nieczyste myśli, bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu czy picie alkoholu u osób dorosłych, chyba, że są nałogowcami. Nie należy również powtarzać grzechów, które wyznaliśmy już na spowiedzi, a które zostały nam odpuszczone.

Zdjęcie Wielu katolików praktykuje regularną spowiedź / Darek Redos / East News

Podczas spowiedzi nie powinniśmy także opowiadać o trudnych przeżyciach i doświadczeniach, których byliśmy bohaterem. Wierni widzą co prawda w kapłanie osobę, która z chęcią wysłucha i doradzi, jednak spowiedź nie jest na to najlepszym momentem.

Nie należy jednak zapominać o tym, że grzechy lekkie mogą doprowadzić do większego zła. "Grzechy lekkie to nie jest takie coś, że tego w ogóle nie ma i że to jest nieważne. Jeśli nagromadzi się w człowieku bardzo wiele grzechów lekkich, to łatwo z nich jest przejść do grzechu ciężkiego" - wyjaśnia o. Szustak.