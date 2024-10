Jaka czeka nas pogoda w najbliższych dniach?

Z opublikowanej przez specjalistów z IMGW prognozy synoptycznej wynika, że w poniedziałek 14 października pogodnie będzie na południowym zachodzie Polski, a na pozostałym obszarze dość pochmurno, gdzieniegdzie z niewielkimi z przejaśnieniami.

W wielu miejscach można spodziewać się deszczu. Intensywnie popada na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach - tam suma opadów może wynieść nawet około 15 mm. Termometry wskażą od 9 st. C do 12 st. C, a na Podhalu około 7 st. C. Okresami wciąż jeszcze wiać będzie porywisty wiatr, na wschodzie do 60 km/h, przez co odczuwalnie będzie jeszcze chłodniej - czytamy na stronie IMGW.

We wtorek pogoda niemal identyczna, jak dzień wcześniej. Pogodnie powinno być na zachodzie kraju, a na pozostałym obszarze duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Najwięcej opadów można spodziewać się na Pomorzu Wschodnim i Warmii, lokalnie może spaść nawet około 15 mm deszczu. Temperatura maksymalna, od 10 st. C do 13 st. C.

Na zmianę pogody poczekamy do środy, kiedy to nad Polskę nadciągnie wyż. Zachmurzenie małe lub umiarkowane, ale wczesnym rankiem w wielu miejscach mogą wystąpić przymrozki. W ciągu dnia temperatura od 9 st. do 14 st. C.

W czwartek zrobi się odrobinę cieplej, ponieważ termometry wskażą na wschodzie do nawet 17. "kresek". IMGW informuje, że ponownie przeważać będzie umiarkowany i dość silny wiatr, który nad morzem może w porywach osiągać nawet 65 km/h.

Czy to już koniec słonecznej jesieni?

Kiedy wreszcie wyjdzie słońce?

W piątek wreszcie zobaczymy dużo słońca. Najcieplej będzie na zachodzie - ok. 17 st. C, natomiast najzimniej na wschodzie - ok. 12 st. C. W sobotę na niebie więcej chmur - zwłaszcza na zachodzie. Natomiast na wschodzie nadal bardzo słonecznie. Temperatura od 12 st. C do 16 st. C.

W niedzielę, za sprawą niżu, na zachodzie Polski duże zachmurzenie. Na wschodzie powinna utrzymać się jeszcze słoneczna pogoda. Miejscami na Pomorzu przelotne i słabe opady deszczu. Termometry wskażą od 11 st. C do 14 st. C na wschodzie i od 16 st. C do 18 st. C na zachodzie kraju.

Prawdopodobnie od 22 października temperatura zacznie powoli spadać, a coraz częściej zacznie nam towarzyszyć deszcz. Pod koniec miesiąca termometry mogą wskazywać wartości poniżej 10 st. C.

