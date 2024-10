Do tej pory październik 2024 roku przyniósł nam mieszankę letniej i zimowej aury. Błękitne niebo i temperatury przekraczające 20 stopni Celsjusza, wciąż przeplatają się z deszczowymi dniami i chłodnymi nocami.

Grudzień przyniesie kontynuację opadów, ale wraz z nim pojawią się też pierwsze oznaki zimy. Temperatura zacznie stopniowo spadać, zbliżając się do wartości typowych dla tego miesiąca. Mimo to, niektóre regiony Polski, zwłaszcza zachodnie, wciąż mogą liczyć na cieplejszą aurę, co jest nietypowe dla końca roku.