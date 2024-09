Ogórki kiszone są doskonałym, naturalnym probiotykiem , który wzmacnia odporność organizmu i zbawiennie wpływa na funkcjonowanie układu pokarmowego. Ogórki kiszone są doskonałym źródłem witamin z grupy B, C, K, E i A , które mają niebagatelny wpływ na skórę, włosy czy paznokcie.

W tych popularnych kiszonkach znajduje się również m.in. magnez, fosfor i potas , co jest niezwykle istotne, gdy mowa o prawidłowym funkcjonowaniu układu kostnego .

Z uwagi na dużą zawartość witaminy C, ogórki kiszone pomagają zwalczać infekcje i przeziębienie, dlatego warto po nie sięgać szczególnie w tzw. okresie grypowym. Gdyby tego było mało, ogórki kiszone pomagają w odbudowaniu flory jelitowej , obniżają poziom cholesterolu we krwi, zmniejszają ryzyko wystąpienia miażdżycy oraz chorób serca, ale także zapobiegają migrenom i wykazują działanie obniżające stres.

Na termin przydatności ogórków kiszonych do spożycia największy wpływ ma proces ich zamykania w słoikach i kiszenia. Jeśli nasze przetwory przygotujemy zgodnie ze sztuką, dbając m.in. o dokładne umycie słoików i ich zakręcenie , ogórki z powodzeniem mogą stać w spiżarni nawet przez rok .

Duże znaczenie mają również warunki, w jakich przechowujemy ogórki kiszone. Żeby wydłużyć ich termin do spożycia, powinniśmy im zapewnić chłodne i ciemne miejsce. Należy również pamiętać, że otwierając słoik z ogórkami, ich data przydatności do spożycia się skróci. Takie ogórki możemy trzymać w lodówce maksymalnie do trzech miesięcy, ale regularnie należy sprawdzać, czy nie pojawia się na nich np. pleśń. "Kondycja" takich ogórków zależy m.in. od poziomu zalewy w słoiku.