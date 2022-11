Zadanie domowe na weekend? Sytuacja jest skomplikowana

Czy uczniowie są przeciążeni zadaniami zadawanymi do odrobienia w domu? Jest to kwestia sporna. Wielu rodziców odpowie na to pytanie inaczej. Uczniowie oczywiście stwierdzą, że tak — któż nie chciałby mieć zupełnie wolnej soboty i niedzieli? Sytuacja jest dość skomplikowana.



Z jednej strony nauczyciel musi przerobić materiał, na co często brakuje czasu, a ze strony drugiej prace domowe na weekend uderzają w jakość życia dzieci i nastolatków.

"Ilość zadawanych prac domowych niejednokrotnie powoduje, że dzieci i młodzież mają ograniczoną możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu rodzinnym, w tym kultywowania tradycji wspólnego spędzania czasu z rodzicami i rodzeństwem, a także wywiązywania się z obowiązków domowych, które również odgrywają istotną funkcję wychowawczą" - podkreślał Rzecznik Praw Dziecka.

"Czy nauczyciel może zadać pracę domową na weekend?". Co na to prawnik?

Wygląda więc na to, że nie ma przepisu, który zabraniałby zadawania prac domowych w czasie weekendu, a jednocześnie kłóci się to z prawem ucznia do wypoczynku. Kwestię tę pojął też aktywny na TikToku prawnik nagrywający porady. Zapytany, czy nauczyciel może w piątek zadać zadanie na poniedziałek, odpowiada przecząco.

Jeśli nauczyciel zada zadanie w piątek, to naturalnie nie da się go zrobić przed poniedziałkiem poza weekendem. Wtedy to prawo do wypoczynku narusza odpowiada na zadane pytanie.

