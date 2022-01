Czy można zajść w ciążę, będąc już w ciąży? Okazuje się, że tak!

Czy można zajść w ciążę, będąc już w ciąży? Choć wydaje się to nieprawdopodobne, to jednak okazuje się, że taka sytuacja jest możliwa. Zjawisko to jest niezwykle rzadkie i nazywa się superfekundacją. Doświadczyła jej Rebecca Roberts z Wielkiej Brytanii, która teraz jest szczęśliwą mamą "bliźniaków".

Zdjęcie Ciąża dwojacza to niezwykle rzadkie zjawisko / 123RF/PICSEL