Zarobki polityków od lat wzbudzają wiele emocji i są szeroko komentowane. Niektórzy uważają, że prezydent, ministrowie, posłowie i senatorowie powinni otrzymywać wyższe wynagrodzenia, argumentując, że wpłynęłoby to m.in. na zmniejszenie poziomu korupcji. Druga strona wychodzi z założenia, że podatnicy już wystarczająco dokładają się do ich pensji .

Prezydent Andrzej Duda może liczyć na miesięczne wynagrodzenie w kwocie ok. 20 tys. zł netto, co zdaniem części społeczeństwa jest zbyt niską pensją, jak na zajmowanie najważniejszego stanowiska w państwie. A jak wyglądają zarobki pierwszej damy?

Agata Kornhauser-Duda nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia, ponieważ nie podejmuje pracy zarobkowej. Co ciekawe, prawo nie zakazuje podjęcia pracy dla żony urzędującego prezydenta Polski , ale w naszym kraju przyjęto praktykę, by pierwsza dama pełniła funkcję reprezentacyjną .

Agata Kornhauser-Duda z pracy zawodowej zrezygnowała w 2015 r. gdy Andrzej Duda został wybrany na urząd prezydenta RP. Po uzyskaniu tytułu magistra w 1997 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filologii Germańskiej Agata Kornhauser-Duda podjęła pracę w prywatnej firmie, a od października 1998 r. do 2015 roku pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego - w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Krakowie.

Eksperci wskazywali, że mimo braku formalnego zakazu pracy dla żony urzędującego prezydenta Polski, mamy jednak do czynienia z luką prawną. Prof. Piotr Uziębło w rozmowie z PAP w 2015 r. powiedział, że status pierwszej damy jest zbliżony do osoby bezrobotnej .

Luka prawna, o której wspomniano, dotyczyła m.in. nieodprowadzania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do ZUS . Zmieniła to jednak ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw.

W 2020 r. posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli wniosek do Kancelarii Prezydenta o ujawnienie kosztów związanych z obsługą sekretariatu i wyjazdów, a także wydatków na wizaż i ubiory Agaty Kornhauser-Dudy .

Kancelaria Prezydenta nie podała jednak żadnych kwot, a szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych powiedziała wówczas: "Jeśli chodzi o wydatki pierwszej damy, to chciałabym przypomnieć, że w tym momencie nie ma takiego rozdziału, nie ma specjalnego konta. To są po prostu koszty Kancelarii Prezydenta. Nie mamy wydzielonych paragrafów do obsługi pierwszej damy, bo prawo tego od nas nie wymaga".