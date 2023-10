Czy robienie zdjęć przy urnie wyborczej jest dozwolone? Oto oficjalne ustalenia

Zagadka matematyczna dla dzieci, której nie rozumieją dorośli. Najmłodsi rozwiązują to zadanie w 10 sekund

W lokalach wyborczych najczęściej powstają zdjęcia robione "z ręki" czyli tzw. selfie lub też uwieczniany jest moment wrzucania kart do głosowania do urn. Mimo że robi to cała masa osób, mało kto zastanawia się, czy takie działanie jest w ogóle dozwolone i zgodne z obowiązującymi tam zasadami. Wątpliwości te postanowiła rozwiać Państwowa Komisja Wyborcza, wydając oficjalny komunikat.

Można sobie zrobić zdjęcie przy wrzucaniu głosów do urn za zgodą przewodniczącego komisji. poinformowało biuro prasowe Państwowej Komisji Wyborczej

Jak podała szefowa Krajowego Biura Wyborczego, Magdalena Pietrzak, robienie zdjęć przy urnach wyborczych jest więc dozwolone, jednak tylko i wyłącznie za zgodą przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej. Takie działanie nie może jednak być powodem zamieszania w lokalu - w jakikolwiek sposób zakłócać powagi głosowania, porządku w obwodowej komisji, czy też naruszać praw innych osób przebywających w lokalu wyborczym - w tym również prawa do ochrony wizerunku.

Jakich zdjęć nie należy robić w lokalach wyborczych?

Z pewnością podczas oddawania głosów w lokalach wyborczych nie jest dozwolone fotografowanie osób zasiadających w komisji czy też sposobu głosowania swojego i innych. Lepiej będzie powstrzymać się także od robienia zdjęć kartom do głosowania jak i samej urnie.

15 października 2023 odbędą się wybory parlamentarne

Już w najbliższą niedzielę, 15 października odbędą się w Polsce wybory parlamentarne - do Sejmu i Senatu. W wyniku głosowania wybranych zostanie 460 posłów i 100 senatorów, którzy sprawować będą czteroletnią kadencję. Na ten sam dzień zaplanowane jest także referendum. Głosy oddawać będzie można w lokalach wyborczych na terenie całego kraju w godzinach od 7:00 do godziny 21:00, o ile żadna z komisji wyborczych nie postanowi wydłużyć głosowania.

Co należy zabrać na wybory parlamentarne?

Aby móc zagłosować konieczny będzie przede wszystkim dokument potwierdzający tożsamość, może być to:

dowód osobisty

paszport

prawo jazdy

legitymacja studencka

Głos jest ważny, jeśli w okienku postawiony zostanie znak "X" - przy nazwisku wybranego kandydata wyłącznie na jednej z wybranych list. Głos zostanie uznany za nieważny, jeśli symbol "X" widniał będzie na więcej niż jednej liście kandydatów, lub też nie zostanie wcale postawiony.

Zgodnie z art. 104 Kodeksu wyborczego kampania wyborcza musi zostać zakończona na 24 godziny przed dniem głosowania - z uwagi na to tegoroczna skończyła się w nocy z 13 na 14 października o godzinie 24.00, w tym też momencie rozpoczęła się cisza wyborcza.