Czy w święta będzie śnieg?

Z różnych prognoz pogody wynika, że w najbliższych dniach aż do Wigilii będzie padał śnieg, który ma szansę się utrzymać z powodu mrozu. Jednak już w piątek ma przyjść ocieplenie i śnieg prawdopodobnie zacznie topnieć. W związku z tym na samo Boże Narodzenie może już nie być biało.

Jaka była pogoda w święta w ubiegłych latach?

Jeżeli prognozy pogody się sprawdzą, będzie to oznaczać, iż kolejny rok z rzędu w Polsce nie będzie śniegu na święta. Ostatni raz pojawił się on w naszym kraju podczas Bożego Narodzenia w 2010 roku. Od tego czasu zima przychodziła później, a czasami nawet biało było dopiero na Wielkanoc.



Do najcieplejszych Wigilii w tym tysiącleciu należała ta w 2013 roku. Termometry na Podgórzu Karpackim pokazały aż 14 stopni, natomiast w Krakowie - 13 stopni. Najniższe temperatury z kolei odnotowano podczas Wigilii w 2002 roku, kiedy mróz sięgał -17 stopni Celsjusza.



