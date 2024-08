Jaka pogoda czeka nas w najbliższy weekend?

Jak wynika z prognozy IMGW - w piątek i w sobotę w wielu rejonach kraju pojawią się chmury, przelotne opady deszczu i burze. W piątek w wielu miejscach jeszcze upalnie do 30 st. C, nad morzem 20 st. C, ale od soboty temperatura będzie już niższa.

Specjaliści z IMGW prognozują, że będzie nam towarzyszył wiatr słaby i umiarkowany, z przewagą kierunków północnych, w piątek z kierunków wschodnich i południowych. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.

W niedzielę chłodniej zrobi się nad morzem, na Podkarpaciu i wschodzie Lubelszczyzny, od 17 st. C do 21 st. C, na pozostałym obszarze od 22 st. C do 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie północny.

Niewykluczone, że upał wróci na początku przyszłego tygodnia. W poniedziałek na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku termometry mogą wskazać 32 kreski, na Warmii, Mazurach, Podlasiu ok. 28-29 st. C, a w pozostałej części kraju temperatura ma oscylować wokół 30-31 st. C.

IMGW opublikowało eksperymentalną prognozę długoterminową do końca roku 123RF/PICSEL

Eksperymentalna prognoza długoterminowa do końca roku

W październiku w całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza powinna się kształtować w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie się zawierać w zakresie normy wieloletniej, na północnym zachodzie suma powyżej normy - informuje IMGW.

Z eksperymentalnej prognozy długoterminowej wynika również, że w listopadzie średnia miesięczna temperatura powietrza powinna się zawierać w zakresie normy wieloletniej, ale niewykluczone, że czeka nas więcej opadów deszczu, niż zazwyczaj w tym miesiącu.

W grudniu nie powinniśmy się spodziewać anomalii w kontekście temperatury, biorąc pod uwagę zakres normy wieloletniej z lat 1991-2020. W ostatnim miesiącu roku może jednak więcej popadać, gdyż wedle prognozy IMGW - miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej.

Światowe grillowanie: Shish kebab z sosem miętowym, warzywami i pitą materiały promocyjne