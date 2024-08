Wspomniane powyżej kryteria to niektóre z czynników, które wzięła pod uwagę platforma DiscoverCars, opracowując swoje zestawienie idealnych jesiennych, wakacyjnych kierunków.

Dodając do tego poziom opadów, średnie ceny w hotelach i restauracjach, na tle innych uwzględnionych w rankingu miejsc najlepiej wypada Marrakesz - na 144 punkty zdobył 108.

Marrakesz to fascynujące miasto, w którym ekscytująca magia orientu miesza się z nowoczesnością, odurzając gości aromatem przypraw i kuchni. Maroko kusi także odległością od Polski. By zaznać egzotycznej przygody nie trzeba lecieć na drugi koniec świata. Średni czas trwania lotu z Polski do Maroko wynosi około 4-5 godzin, w zależności od miejsca wylotu i docelowego lotniska w Maroku.