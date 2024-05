Żółciak siarkowy to grzyb, którego nie sposób przeoczyć, ponieważ charakteryzuje się intensywnym, żółtym kolorem, a ponadto, żeby go zauważyć, nie trzeba spoglądać pod nogi, lecz na drzewa, które porasta. Grzybiarze potocznie nazywają go "kurczakiem z lasu", ponieważ po odpowiedniej obróbce termicznej jego tekstura i smak przypominają mięso drobiowe.